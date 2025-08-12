ARA A PORTADA
El calendari d'obertura dels nous locals del Llac Center: quan obriran Mercadona o la bolera? Redacció
Xavier Alemany, gerent de Via Sabadell: "L'edifici no va donar senyals d'errada en cap moment" Jan Cañadell Puigmartí
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
Una violent baralla entre ocupes i veïns genera malestar a Montcada i Reixac
Les xarxes socials s'han omplert de vídeos que condemnen els fets