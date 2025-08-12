ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Una violent baralla entre ocupes i veïns genera malestar a Montcada i Reixac

Les xarxes socials s'han omplert de vídeos que condemnen els fets

  • Un cotxe de Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 12 d'agost de 2025 a les 10:07
Actualitzat el 12 d'agost de 2025 a les 10:11

Un enfrontament a la localitat de Montcada i Reixac entre veïns i ocupes ha generat remor entre els habitants de la zona després que es publiquessin desenes de vídeos de la baralla a les xarxes socials. El conflicte va succeir a plena llum del dia, al carrer de Sant Ignasi, i va deixar imatges d'agressions amb cadenes, pals i matxets, cosa que ha provocat la reacció dels veïns

Cap a les dotze del migdia, diversos veïns van recriminar als ocupes que vivien als baixos un problema amb una canonada d'aigua, i la situació va anar pujant de to fins que persones d’ambdós grups van arribar a les mans al carrer. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra van aconseguir separar els implicats, però, tot i això, poques hores després l'enfrontament va tornar a esclatar.

Finalment, dues persones van ser detingudes acusades d’un delicte de desordres públics, i una tercera va quedar investigada pels mateixos fets. A part, una dona va haver de ser intervinguda pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a causa d'un tall al colze generat per un cop durant la baralla, tot i que se li va donar l'alta in situ i no va requerir hospitalització. 

