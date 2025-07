Més afectacions a la mobilitat durant l’agost per obres del soterrament a Montcada i Reixac

Els treballs no s'aturen per vacances. Les obres del soterrament de l’R2 a Montcada i Reixac implicaran noves afectacions al trànsit de vehicles i vianants durant el mes d’agost. El proper 6 d’agost s’haurà de tallar un carril a l’avinguda de la Ribera -en el tram ubicat entre la piscina d’estiu i el pont de ferro- per fer treballs de fressat i asfaltatge del desviament que s’està construint sobre la llera del riu Ripoll, que entrarà en funcionament del pròxim mes de setembre. El tall serà puntual i el trànsit de vehicle estarà regulat per operaris amb senyalització.

D’altra banda, el pas a nivell del carrer Bogatell es tornarà a tallar al trànsit de vehicles i vianants entre el 4 i el 17 d’agost per fer obres d’instal·lació de col·lectors nous, la modificació de prismes de comunicació i la construcció dels murs. I del 18 d’agost a l’1 de setembre es tallarà el pas a nivell del carrer Pasqual. Com a pas alternatiu, els vianants podran utilitzar el pas inferior de l’estació, que connecten els carrers Colon i Guadiana, i els dos passos a nivell que estaran oberts de forma alternativa.

Pel que fa a les obres previstes a l’avinguda de la Unitat per la substitució d’un col·lector i que afectaven la circulació i estacionament de vehicles han quedat aturades fins que no s’inspeccionin i es netegin els col·lectors actuals. En els últims dies, diversos trams urbans del municipi s'han vist afectats per millores en l'asfaltat dels carrers.