L'esfondrament en un edifici afecta dos locals i dos habitatges a Montcada i Reixac

Ensurt a Montcada i Reixac per un esfondrament parcial del sostre d'un local situat al carrer de les Aigües. Concretament, en el número 19. Segons explica el consistori, durant el matí s'han coordinat les tasques d'intervenció de Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia Local i els serveis tècnics de l'Àrea Territorial per tal de fer les comprovacions necessàries.

Després de les intervencions, s'ha clausurat l'ús dels dos locals i dos habitatges com a mesura cautelar per tal de garantir la seguretat. Les persones que actualment viuen al pis on s'ha esfondrat el paviment de la terrassa han estat reallotjades en un altre espai.

L'esfondrament s'ha ocasionat pel col·lapse de dues bigues del forjat del local situades al pati interior de l'illa, sense afectació a l'estructura principal de l'edifici d'habitatges, segons precisen des del municipi. No s'ha considerat, per tant, que l'estructura de l'edifici estigui afectada.

Afortunadament, en el moment de l’incident no hi havia persones ni al pis ni al local comercial i, per tant, no s'han produït danys personals. Al lloc dels fets s’han desplaçat diverses unitats policials i bombers, així com l'alcalde, Bartolo Egea, i el president de l'Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela. També han descartat que el succés estigui relacionat amb les obres del soterrament.