La Bústia de Montcada i Reixac: "Passar pel carrer és una cursa d'obstacles"

Montcada i Reixac es troba immers de ple en un procés de transformació urbanística fruit de les obres del soterrament. Els treballs, en marxa des de fa més d'un any, estan provocant diversos maldecaps entre la ciutadania. Un dels més importants és el problema de l'aparcament, davant l'eliminació de multitud de places a conseqüència de les obres. La presència dels operaris i la maquinària, però, té un efecte també en un vessant més estètic, que afecta directament la percepció de l'espai públic. Un passeig pels carrers on hi ha l'epicentre de les actuacions evidencia els desperfectes per les intervencions. Així ho denuncia Jordi Baños, veí del municipi vallesà.

"Un dels efectes de les obres és l'estat de molts carrers, plens de sots i esvorancs des de fa molts mesos. Un exemple és l'avinguda de la Unitat, on es poden veure a simple vista nombrosos desperfectes", explica ell mateix. La situació no passa desapercebuda per a les desenes de veïns que passen cada dia per l'indret, que es resignen per les dificultats de caminar-hi sense risc. També els conductors pateixen les irregularitats en l'asfalt, en un tram a tocar de l'Ajuntament que concentra un gran gruix d'accions per poder modificar tot l'entorn i fer-lo més amable, sense la presència d'una via de tren que trenca l'harmonia. "És una cursa d'obstacles", apunten.

Irregularitats a l`avinguda de la Unitat de Montcada i Reixac

David Chao

El consistori no és aliè a aquesta conjuntura. "Donat que aquesta via és una de les més afectades i ara mateix s'hi està treballant, no està contemplat en el pla d'asfaltatge que s'ha aprovat", confirmen al Diari fonts municipals. En aquest sentit, admeten que s'hi haurà d'actuar més endavant, lamentant els perjudicis que la situació actual pot comportar.

Aquest juliol, l’Ajuntament ha posat en marxa el Pla d’Asfaltatge 2025, que contempla actuacions de millora en nou carrers del municipi que s’executen fins al 4 d’agost en diverses fases i amb una inversió de 800.000 euros. Des de l'Ajuntament remarquen que l’actuació prioritza la seguretat i la funcionalitat de la via pública, arran d’un estudi tècnic desenvolupat per l’empresa especialitzada Sotavia, el qual ha permès fer un diagnòstic per determinar, amb dades objectives, quins espais necessiten actuacions urgents.

En aquest cas, els carrers inclosos en el projecte, amb una superfície total de 19.500 metres quadrats, són: Fusters (Can Cuiàs), Montsant (Terra Nostra), Passeig Sant Jordi, Lloret i Pau Casals (Mas Rampinyo), Pla de Matabous, Camí de la Font Freda i Castelló (Montcada Nova - Pla d’en Coll) i Ripoll (Montcada Centre).