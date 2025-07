Montcada i Reixac celebra la Festa de l’Esport sis anys després

El Teatre Municipal de Montcada i Reixac va acollir dijous la Festa de l'Esport 2025, un esdeveniment que s'ha recuperat després de sis anys sense celebrar-se. Durant gairebé dues hores, es van lliurar una trentena de reconeixements a clubs, equips i esportistes del municipi per posar en valor l'esforç, la superació i els valors que promou l'activitat esportiva.

La gala va combinar moments emotius amb actuacions d'humor a càrrec de la companyia Planeta Impro i el seu espectacle ‘Improshow’. Una de les novetats de la festa va ser l'espai expositiu dedicat al projecte 'Dona i Esport', subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb fotografies de dones esportistes del municipi a càrrec de la fotògrafa Noemí Conesa. Totes les fotografies es podran veure en una mostra que s’inaugurarà a finals d’any.

L'alcalde, Bartolo Egea, i el regidor d'Esports, Carles Vilalta, van participar en l'entrega dels guardons, a més d'inaugurar l'acte, organitzat per la mateixa Regidoria d'Esports amb el suport de diferents departaments municipals. “Aquesta gala no és només un reconeixement als èxits esportius, sinó una celebració col·lectiva de la tasca que fan esportistes, entitats, famílies i voluntariat per fer créixer l’esport a Montcada i Reixac”, va expressar Vilalta. Per la seva banda, Egea va celebrar el retorn de la gala. “Amb unes bases reformulades a partir del diàleg i el consens amb les entitats, hem recuperat una festa que ens permet tornar a aplaudir públicament l’esforç, la dedicació i els èxits que han marcat el darrer any esportiu”.