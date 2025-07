Un de cada quatre alumnes de Sabadell rep la beca menjador

El nombre de beques menjador atorgades a Sabadell augmenta. Aquest curs passat curs 2024-2025, se n’han autoritzat 287 més que el curs passat; i unes 500 més que fa dos cursos. Enguany, se n'han concedit 7.460 a Sabadell, que es consolida com el municipi del Vallès que més ajudes menjador ha rebut. De fet, segons xifres proporcionades per l’Observatori del Consell Comarcal, un de cada tres estudiants de la ciutat rep aquesta ajuda per sufragar l’àpat escolar. Un 25,2% dels més de 29.000 estudiants que hi ha a Sabadell entre I3 i 4t d'ESO . Una xifra que creix si ens fixem únicament en la primària: un 34,2% dels infants rep la prestació. Cal tenir en compte que la majoria dels centres de l’ESO –especialment, els públics– no disposen del servei de menjador, fet que explica la disminució de nombre d’ajuts concedits a secundària.

Una de cada sis famílies reben la prestació de forma 100% finançada i la resta en un 70%, i han de sufragar la part restant. A llista de municipis, Sabadell és el que distribueix més ajudes individuals de menjador a l’escola concertada. Prop d’un 30% d’aquestes concessions són per a infants inscrits en centres de titularitat no pública. En la meitat dels municipis vallesans la beca menjador es distribueix en un 100% a escoles públiques.

I si ens fixem en l'etapa educativa, a Sabadell la majoria de les ajudes de l'àpat escolar van directes a alumnat de primària. Només un 37% es reparteix entre alumnat d'infantil i de secundària.

Sol·licituds que no prosperen

No totes les sol·licituds per rebre aquesta concessió en l’àpat escolar es resolen favorablement. A Sabadell, més de 1.600 sol·licituds van ser desestimades el curs passat. Un gruix petit, directament, no es processen per irregularitats amb l’Agència Tributària. En la majoria de les peticions desestimades, la família supera la renda familiar mínima establerta –més d’un 80% de les peticions desaprovades–. El segon motiu més freqüent és superar el capital mobiliari permès. En alguns casos, tot i que de forma més puntal, la família no rebrà finalment la beca per superar el llindar de finques urbanes o el volum de negoci que marquen les bases reguladores.

Sabadell, a dalt de la llista

Sabadell lidera el Vallès Occidental en xifra de beques menjador: n’aplega un 30% de les que concedeixen a la comarca. Malgrat que fa uns cursos Terrassa estava en la posició número u, ara Sabadell reparteix unes 500 ajudes més. De fet, i en sentit contrari a la dinàmica, Terrassa ha rebut un 2,5% menys de beques que el curs anterior.

Gràfic de les beques menjador aprovades per municipis el curs 24-25

DS

En aquest curs, s’han registrat 31.267 sol·licituds, un 1,6% més que l’any anterior, marcant un nou rècord històric. Al Vallès Occidental, dos de cada deu alumnes reben ajuts de menjador, amb una incidència especialment alta a les etapes d’infantil i primària, on municipis com Badia del Vallès superen el 45% d’alumnat beneficiari.

Un 20,5% de les sol·licituds van ser denegades al Vallès, principalment perquè les unitats familiars superaven el llindar de renda establert. L’informe assenyala que moltes d’aquestes famílies es troben just per sobre del límit, fet que posa en evidència la dificultat d’arribar a totes les famílies.