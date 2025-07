Llum verda al nou pàrquing del Centre de Sabadell, que costarà més que la zona blava

El nou aparcament del Centre de Sabadell serà una realitat el 2028. El ple municipal ha autoritzat la unió del pàrquing existent de Doctor Robert amb el del passeig de la Plaça Major. Un concessionari privat assumirà les obres i gestionarà l’espai per un període d’entre 35 i 40 anys. A canvi, l’Ajuntament rebrà 4,5 milions d’euros i 200.000 euros anuals.

La construcció de l’aparcament ha comptat amb el suport del Govern –PSC, Junts– i el PP. Els partits a l’esquerra del PSC (ERC, la Crida i En Comú Podem) creuen que el nou equipament “hipoteca el futur de la ciutat” amb un aparcament “al mig de la zona de baixes emissions”.

El portaveu de la Crida, Oriol Rifer, creu que és “un dels majors despropòsits en la planificació urbanística dels últims temps”, perquè els aparcaments ja existents al Centre estan “infrautilitzats”. “Li diem a la ciutadania que no contamini, que deixi el cotxe, i després tiren endavant aquest aparcament... Són ecologistes o ho omplen tot de ciment? Quina coherència tenen?”, ha coincidit la número 2 d’En Comú Podem, Alejandra Sandoval.

Els tres regidors de la Crida per Sabadell, a primera fila, amb l'extrema dreta i la regidora del PP, al fons

Juanma Peláez

El portaveu de l’Adenc, Joan Carles Sallas, també ha intevingut en el ple per avisar de les “problemàtiques ambientals” que comportarà el nou “megaaparcament”. Segons l’ecologista, la construcció del pàrquing confirma el “negacionisme climàtic” del Govern i consolida Sabadell com “una de les ciutats més contaminades de Catalunya”.

ERC defensava un aparcament de dimensions més petites, amb un preu “assequible” i reduït per als veïns i de gestió pública directa. En aquest sentit, Santi Valls ha lamentat haver perdut una oportunitat “per a un futur sense fum”.

Canvis al Vapor Turull

El Govern ha defensat el nou pàrquing per “guanyar espais per a vianants i zones verdes”. “El Vapor Turull no serà un aparcament. No estem posant més ciment, n’estem traient”, ha remarcat el tinent d’alcaldessa i portaveu del PSC, Adrián Hernández.

“És un salt qualitatiu molt important”, ha afegit el tinent d’alcaldessa i líder de Junts, Lluís Matas. Cuca Santos (PP) ha defensat la necessitat de l’aparcament unificat perquè respon a la “llibertat” de l’usuari de “triar com arribar al Centre”.

L'alcaldessa de Sabadell, en una intervenció al ple municipal

Juanma Peláez

D’una tarifa de zona blava a uns “preus flexibles”

El nou aparcament tindrà un preu establert per la nova empresa concessionària. L’Ajuntament marcarà una tarifa màxima i, a partir d’aquí, la gestora del pàrquing tindrà “flexibilitat” per determinar quin serà el cost final per a l’usuari, segons va explicar la tinenta d’alcaldessa d’Espai Públic, Mar Molina.

El Govern municipal s’allunya, doncs, de la seva intenció inicial d’establir un preu de zona blava per al nou aparcament. El cost del pàrquing inquieta la portaveu del PP, Cuca Santos: “Ens preocupa que la gent deixi de venir al Centre i vagi a un centre comercial pel preu que tindrà l’aparcament”.