Com prevenir la presència de rates a casa?

Sabadell té un problema amb les plagues des de fa un temps. Milers de veïns es queixen de tenir paneroles a casa i ratolins al balcó o a dins del seu negoci, per exemple, i cada vegada hi ha més crispació a la ciutat, en aquest sentit. L'Ajuntament de Sabadell ja fa uns mesos que emet una campanya de prevenció de plagues per reduir al màxim la probabilitat de trobar-ne a casa o a la feina i està treballant-hi per erradicar el problema.

Com i on identificar-los?

Els ratolins i rates són animals rosegadors que acostumen a tenir hàbits nocturns. Solen viure al voltant de les zones d'aigua i brutícia, com als contenidors, i les connexions al clavegueram i la possibilitat de fer-hi nius n'afavoreixen la proliferació. A més, des del consistori alerten del perill d'aquests rosegadors, a causa de la quantitat de microbis carregats de malalties que poden dur i encomanar-los a persones o animals.

Com actuar en cas de trobar-ne?

Principalment, hi ha dues maneres d'abordar el problema: actuant directament o avisant a l'Ajuntament, que, tal com diuen, actua en menys de 72 hores. En el primer cas, si s'observen rates, ratolins o els excrements d'aquests animals cal revisar i tapar les obertures per on poden accedir els rosegadors; no deixar aliments ni residus orgànics a l'abast, o contactar amb una empresa especialitzada, en cas de no trobar-ne l'origen.

D'altra banda, en el segon cas, si es troba un focus de rates a la via pública es pot contactar amb l'Ajuntament mitjançant el seu correu electrònic; de manera presencial, a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (carrer de la Indústria, 10), o trucant al 010, que és el telèfon habilitat per prevenir les plagues. De totes maneres, des del consistori remarquen molt que tan sols podran intervenir en espais públics, com carrers, places o espais municipals, i deixen en mans dels propietaris la prevenció i el control de plagues en espais privats.