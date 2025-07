Dos helicòpters bombarders de Sabadell, enviats a Reus pel risc d'incendis

Dos helicòpters bombarders de Sabadell han viatjat aquest dilluns al matí cap a Reus per ajudar a les comarques amb el risc més elevat d'incendis activat. A causa de la necessitat de prevenir al màxim la probabilitat que hi hagi foc als boscos de la zona del sud-oest de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han activat l'ajuda dels cossos de diversos punts del territori, tal com es va fer amb l'incendi de Paüls. Fins a la zona, a part dels dos helicòpters procedents de la capital vallesana, s'hi han desplaçat tres camions d'aigua i 1 comandament extra, a part de l'obertura de parcs Bombers Voluntaris.

Davant de l'alt perill d'incendi forestal, el Govern ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. 45 municipis es troben en nivell 4 del Pla Alfa, que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals, a l'Alt Empordà (19), el Baix Camp (10), el Baix Ebre (6), el Priorat (6) i la Ribera d'Ebre (4). Aquestes cinc comarques es troben en alerta màxima d'incendi, tot i que des del cos demanen molta precaució a qualsevol punt del territori. De fet, des d'aquest dilluns mateix, 50 municipis de nou comarques diferents han passat a estar a nivell 3 d'alerta, a causa de l'alt perill d'incendi forestal.

Restricció d'accessos i més vigilància

A algunes zones de Catalunya amb més perill d'incendi s'hi ha limitat la presència humana per, principalment, dos motius: el primer és per reduir al màxim la probabilitat d'aparició d'un foc (9 de cada 10 incendis són provocats per l'espècie humana), i el segon, per evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. A part, mentre duri l'activació, els Agents Rurals es destinaran exclusivament a la prevenció de focs als boscos i es reforçarà la vigilància aèria (amb els dos helicòpters bombarders sabadellencs, entre altres).