Una quinzena de Bombers de Sabadell, a Paüls: "Vam anar arribant dotacions de suport d'arreu de Catalunya"

Els incendis forestals són un del perill més gran de l'estiu, sobretot a les zones amb boscos densos. Durant aquests darrers dies, tot Catalunya ha estat pendent del foc que ha afectat diverses localitats del Baix Ebre, principalment a Paüls. Davant de la magnitud de l'incendi, els primers agents que es van personar al lloc dels fets van demanar suport als cossos de les diverses regions i, a poc a poc, van anar arribant reforços per aturar el problema. "L'incendi va arribar ràpidament al segon nivell més alt de perillositat i, en funció de les necessitats de cada moment, es va anar demanant suport a diversos bombers de Catalunya", exposa.

El cos de Sabadell va enviar-hi una dotació dilluns passat a dos quarts d'onze de la nit, tal com assegura un dels bombers que hi va anar, que ha preferit preservar l'anonimat. "Vam rebre l'avís tard a la nit i ens vam dirigir cap allà tres agents i un bomber en pràctiques", comenta. Una vegada van arribar allà, van trobar una situació "caòtica" arran de la presència de "petits focs que s'anaven estenent", i no un gran incendi que ocupava quilòmetres de punta a punta de bosc. "En el nostre cas, com que érem pocs, ens van destinar a un petit focus perquè l'extingíssim. Era una zona en la qual hi havia caravanes i alguna masia a prop i per por que es propagués ens van encomanar aquella petita part. Vam estar treballant fins les 8 h de dimarts, aproximadament, i una vegada va arribar una altra dotació de Sabadell, ens van fer el relleu. En total hi hem anat més de 15 agents del cos de la ciutat", explica.

Un dels bombers de Sabadell, ajudant en l'incendi forestal de les Terres de l'Ebre

Cedida

L'incendi de Paüls, estabilitzat

Gràcies a la incansable feina dels Bombers i dels agents forestals, aquest migdia la Generalitat de Catalunya ha informat que l'incendi forestal de les Terres de l'Ebre ha estat estabilitzat. El foc ha afectat unes 3.220 hectàrees, segons el Cos d'Agents Rurals i, des de les 13 h, aproximadament, les tasques d'extinció se centren a la banda del flanc esquerre més pròxima al cap. De totes maneres, encara hi ha "punts calens que cal rematar", tal com informen des del mateix cos, tot i que asseguren, amb tranquil·litat, que en les darreres hores l'incendi ja no ha crescut.

Tot i això, però, el confinament dinàmic a Paüls es mantindrà, així com ho faran els dos talls de les carreteres més pròximes a Xerta i Paüls. En aquests moments, treballen a la zona un centenar de dotacions terrestres i 17 d’aèries, que són: 2 helicòpters de comandament, 5 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atac, 2 hidroavions i els 6 bombarders de les Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).