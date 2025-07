VÍDEO | Veïns de Can Llong denuncien l'aparició de "milers" de paneroles

La qüestió de les paneroles no és nova a Sabadell. Diversos ciutadans denuncien, sovint, la presència d’aquests insectes i reivindiquen la necessitat que canviï la situació a diversos punts de la ciutat. Aquesta vegada, veïns del barri de Can Llong han emès la seva queixa per intentar revertir la situació després d’una “desagradable” intervenció de l’Ajuntament de Sabadell, tal com ho ha definit una veïna del mateix carrer.

Els principals afectats van ser els negocis del carrer de Budapest, quan, de sobte, van començar a veure “milers” de paneroles que sortien del clavegueram, arran d’una intervenció de prevenció del consistori. “Tenim problemes cada estiu. A més, aquesta vegada no van avisar, van fumigar, i al quart d’hora en vaig veure milers sortint de les clavegueres”, explica Cristian Pérez, propietari de l’Arrosseria Cristian, indignat. Els insectes van començar a moure’s per l’entorn descontroladament i, fins i tot, van entrar a l’interior dels diversos negocis del carrer: “Vaig haver d’anul·lar les visites de tot el matí. No puc oferir un massatge relaxant amb la tensió de saber si hi ha paneroles a dins del local o no”, explica l’Estitxu Laburu, propietària de l’Estètica Moma.

Una panerola sortint de la claveguera

Juanma Peláez

“No van avisar”

La principal indignació de tots els comerços de la zona és que “no van avisar” des de l’Ajuntament, segons diuen, i es van trobar amb les paneroles sortint quan la situació ja era incontrolable. Aquest fet ha generat temor entre els propietaris i asseguren que van a treballar “amb tensió”: “Vinc 10 minuts abans a revisar que estigui tot net per dins. Me n’he trobat alguna de morta per dins del local”, explica la Jennifer Morejon, propietària d’una botiga de fotografia.

Des del consistori, apunten que no és habitual que les paneroles surtin a l’exterior quan es fan tractaments al clavegueram, tot i que és possible que en alguns casos alguns individus reaccionin i surtin irritats pel producte aplicat. Es va avisar el servei de neteja perquè actués a la zona i les retirés i s’ha previst una segona intervenció al punt per garantir-ne l’erradicació.