Els problemes amb Correus s'intensifiquen: "Hem de pagar recàrrecs de cartes que mai hem rebut"

Els problemes amb el servei de Correus a Sabadell no són nous, però aquest estiu han tocat sostre. Diversos veïns de barris com la Creu Alta, Ca n’Oriac o Can Rull lamenten que no reben notificacions fiscals ni documents oficials en termini, fet que els obliga a pagar recàrrecs per constrenyiment o, fins i tot, perdre cites mèdiques o bonificacions. El síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha tornat a constatat queixes de diferents punts de la ciutat.

Un veí del barri de la Creu Alta explica que aquest any no ha rebut a casa les cartes per pagar l’IBI ni la taxa municipal de residus. “He hagut de pagar recàrrec, tot i que tampoc m’ha arribat cap segona carta reclamant el pagament", exposa. El creualtenc ho vaig mirar per casualitat online, on constava que havia d'efectuar aquests pagaments. "La solució que em donen és que ho pagui amb recàrrec i després ho reclami. Així que he fet una instància”, exposa indignat. El veí denuncia que ha estat ell mateix qui ha hagut de preocupar-se de buscar la informació, i considera injust que se l’obligui a pagar recàrrecs per un error en el servei postal o d'enviament.

Aquest cas no és aïllat. A barris com Ca n’Oriac, Can Rull, Can Deu o la Plana del Pintor s’han detectat retards importants en el repartiment, segons afirmen diversos veïns de diferents entitats emissores. La Conchi, de Ca n’Oriac, va rebre una citació mèdica un dia després de la visita. “Et fan sentir molt impotent, aquest servei hauria d'estar ben garantit”, assegura.

Altres ciutadans denuncien que han perdut bonificacions de multes per no haver pogut pagar dins del termini legal. “La multa va arribar amb dies de retard, ja fora de termini per poder acollir-me a la reducció. És una indefensió total”, afirma un afectat.

Un servei "col·lapsat" i "sense reforços"

Segons fonts sindicals, el problema és estructural i s'arrossega des de fa temps. La Unitat de Repartiment 4 (UR4) pateix una manca crònica de personal. “Molts carters estan cobrint dues o tres zones alhora de forma habitual, i tot s'endarrreix”, admet un treballador de Correus que prefereix mantenir l’anonimat. Però també assenyalen altres unitats de Sabadell i del Vallès.

Segons Miguel Ángel Peña, representant sindical de CGT a Correus, la situació a la Unitat de Repartiment 4 (UR4) de Sabadell és especialment crítica. Peña alerta que ja s’estan acumulant notificacions sense repartir, un problema que afecta directament milers de veïns. “Un matí, a la UR4, que és la unitat amb més població assignada, hi havia unes 1.500 notificacions que no han sortit a repartiment. És una dada molt preocupant, perquè parlem de documents oficials i terminis que s'han de complir”, assegura.

Des del sindicat denuncien que aquesta acumulació és conseqüència directa de la manca estructural de personal i de la sobrecàrrega que pateixen els carters que encara treballen. “No es tracta només de cartes comercials, sinó de citacions, multes i documents de l’administració”, afegeix Peña.

Les dades sindicals apunten que actualment, la plantilla activa "representa només entre el 40% i el 60% de l’habitual", per culpa de vacances i baixes no cobertes. “No hi ha reforços en una època crítica”, afirmen des de CGT Correus Vallès.

Aquest escenari recorda el col·lapse viscut l’any passat, però enguany es prioritza la carteria davant dels paquets comercials. "El volum de comandes de grans plataformes online durant les rebaixes d’estiu ha afectat", exposen diversos treballadors.