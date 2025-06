Obert el nou període d’al·legacions per optar als pisos protegits de Montcada i Reixac

Nou moviment a Montcada i Reixac. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja ha publicat l’actualització de les bases que regulen les condicions i requisits per a l’adjudicació de 68 Habitatges de Protecció Oficial en règim de lloguer. Els immobles compten també amb 32 places d’aparcament i 11 trasters, corresponents a la promoció que s’està construint als números 110 i 87 del carrer Alt de Sant Pere, a Mas Rampinyo.

A petició de l’Ajuntament, i per raons d’interès general, aquestes bases s’han esmenat amb l’objectiu que els requisits econòmis específics relatius als ingressos mínims i màxims per unitat de convivència es determinin d’acord amb la declaració de la renda de l’exercici fiscal de l’any 2023 o bé de l’any 2024. Tanmateix, un cop realitzat el sorteig d’adjudicació dels habitatges, la declaració de renda a presentar serà la corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2024.

El nou període d’al·legacions ja està obert i romandrà obert fins a l’11 de juliol, inclòs. Les persones que ja estiguin a les llistes provisionals o que hagin presentat al·legacions durant el primer termini no han de tornar a fer res. Les persones que sí que vulguin presentar al·legacions durant aquest nou període ho poden fer per dues vies: preferentment de forma telemàtica, mitjançant la presentació d’una instància genèrica, o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sense necessitat de demanar cita prèvia. Per resoldre qualsevol dubte sobre aquest procés, també es pot contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge a través del correu electrònic.

Pròximament, l’Ajuntament publicarà la llista definitiva de persones admeses i comunicarà la data en què es durà a terme el sorteig.