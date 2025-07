Fluidra guanya un 21,4% més durant el primer semestre, fins als 136 milions d’euros

Fluidra va obtenir un benefici de 136 milions d’euros fins al juny, un 21,4% més respecte al mateix període de l’any passat, segons ha informat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia va créixer a totes les regions on comercialitza, assolint una facturació total de 1.227 milions d’euros, un 4,8% interanual més. A l’àrea de la resta d’Europa va ser on més van augmentar les vendes, un 8,8% més (173 milions), seguit d’Amèrica del Nord amb una crescuda del 5,3% (527 milions), on continua mantenint-se com el principal mercat de l’empresa catalana. Per darrere es van situar el sud d’Europa, amb un 3% més (365 milions), i a la resta del món, amb un 2,9% (161 milions).

Pel que fa al resultat brut d’explotació (ebitda) ajustat va enfilar-se un 6,1%, fins als 314 milions d’euros. La firma, original de Sabadell i amb seu a Sant Cugat del Vallès, qualifica de “bon primer semestre” els resultats obtinguts. D’altra banda, l’empresa assenyala que el Programa de Simplificació va permetre un estalvi de 84 milions d'euros en aquests sis primers mesos de l’any. La iniciativa persegueix assolir els 100 milions d'euros enguany.

La multinacional del sector de les piscines destaca el repunt de les vendes, malgrat “un entorn dinàmic i l’efecte negatiu dels tipus de canvi”. En aquest sentit, detalla que davant l’aplicació dels aranzels dels Estats Units va impulsar una pujada de preus al país i avança que continuarà fent-ho de cara a la pròxima temporada. La finalitat és “compensar completament” l’impacte d’aquestes taxes el 2025.

Les previsions de Fluidra és tancar l’any amb unes vendes d’entre 2.160 i 2.220 milions d’euros i un ebitda ajustat d’entre 500 i 520 milions. El president executiu, Eloi Planes, concreta en un comunicat que l’empresa espera tancar l’adquisició del fabricant Aiper la segona meitat del 2025.