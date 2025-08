Tot el que has de saber abans de la junta d'accionistes clau del Banc Sabadell

Doble junta del Banc Sabadell aquest dijous al complex de Fira: una per aprovar la venda de la seva filial britànica, TSB, al Santander, i una altra per donar llum verda al repartiment d’un dividend extraordinari de 2.500 milions d’euros, finançat amb els fons obtinguts de l’operació. El moviment de l’entitat podria ser el cop definitiu per a l’opa hostil impulsada pel BBVA.

El banc torna a jugar la carta de la junta d’accionistes, com ja va fer el març passat, per enviar un nou missatge sobre l’opa. La sessió ordinària del mes de març es va celebrar just després d’anunciar el retorn de la seu a Catalunya. De fet, va ser la primera junta que es tornava a fer a Sabadell des que el 2017 es va traslladar la seu social a Alacant. L’assistència va ser rècord i hi va participar un 70% del capital representat.

Si tot va segons el previst, l’entitat presidida per Ana Botín pagarà 3.100 milions d’euros pel TSB. Una xifra que, segons càlculs del Banc, s’elevarà fins als 3.361 milions si s’hi afegeixen els beneficis que generi fins a tancar l’operació, prevista per al primer trimestre de 2026. Això tindrà un retorn directe per als accionistes del Banc Sabadell, que es repartiran un macrodividend de 2.500 milions d’euros amb els recursos obtinguts de la venda.

Tot i que la junta d’accionistes del mes vinent aprovi el dividend, el pagament no serà immediat. Es farà efectiu un cop es completi la venda del TSB, un procés que requereix el vistiplau del Banc Central Europeu (BCE), de les autoritats bancàries i de la regulació de Competència al Regne Unit. La previsió és que això passi durant el primer trimestre de 2026. El dividend s’abonaria l’últim dia hàbil del mes posterior al pagament del preu de venda.

Suport pràcticament garantit

La previsió és que tant la venda de TSB com el macrodividend s’aprovin amb una clara majoria. El suport dels principals accionistes mitjançant delegacions de vot se sumen a les recomanacions favorables dels proxy advisors com ISS i Glass Lewis. El camí està aplanat perquè el Banc aconsegueixi prosperar en ambdues votacions. Ara bé, l’agost és un mes en què una majoria social està de vacances, així que no seria cap sorpresa que la participació sigui baixa.

6.300 milions fins al 2027

La votació arriba una setmana després de la presentació del pla estratègic 2025-2027, en què l’entitat va comprometre a repartir 6.300 milions d’euros entre els accionistes durant aquest període, a través de dividends i recompres d’accions. Aquesta xifra representa aproximadament el 40% del valor actual del banc a borsa.

Els 6.300 milions implicaran abonar els 20,44 cèntims bruts per acció abonats el 2024 entre els anys 2025, 2026 i 2027, sempre i quan entri dins de la seva política de dividends, que estableix l’entitat retornarà el 60% dels beneficis obtinguts durant el període 2025-2027, així com a repartir tot el capital que superi el llindar del 13%.

El BBVA ha assegurat que prendrà una decisió sobre el futur de l’opa després de la doble junta del Banc Sabadell.