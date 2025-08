VÍDEO | Què suposen les dues juntes d'accionistes del Banc Sabadell?

El Banc Sabadell celebra aquest dimecres dues juntes d'accionistes a Fira Sabadell que serviran, previsiblement, per autoritzar la venda de la filial britànica TSB i el repartiment d'un dividend extraordinari de 0,5 euros per títol. Tot plegat, en un context marcat per l'intent d'opa del BBVA. De fet, des del banc basc admeten que l'aval dels propietaris del Sabadell a ambdues propostes, recolzades per firmes d'assessoria com Glass Lewis, tindrien un paper determinant en el futur de l'operació. "El BBVA té dret a exercir el dret de retirada si es prenen les decisions sobre la venda del TSB i el dividend extraordinari. Si aquestes decisions s'aproven, llavors tindrem dret a exercir-lo", va avisar fa una setmana el conseller delegat del BBVA, Onur Genç.

L'aval de veus influents

La deliberació dels accionistes té lloc a la Fira de Sabadell en dues reunions successives, una a les deu del matí i l'altra a la una de la tarda. Previsiblement, el veredicte serà favorable a ambdues mesures, avalades per veus influents dins de l'accionariat de l'entitat catalana. És el cas, per exemple, de Glass Lewis, companyia que ha elaborat un informe que recomana als inversors votar a favor tant de la venda de TSB com del repartiment de 6.300 milions d'euros en dividends.

"La transacció sembla estratègicament i financerament sòlida. La venda permetria a la companyia sortir d'un negoci fora del seu mercat domèstic principal, redistribuir capital en oportunitats amb major rendibilitat al mercat nacional i retornar un valor substancial als accionistes", defensen des d'aquesta companyia que, d'altra banda, reconeix que els mercats han llegit l'operació com una maniobra "defensiva" pensada per complicar "o frustrar" l'opa del BBVA.

En línia amb allò expressat per Glass Lewis, ISS (una altra empresa d'assessoria de vot amb influència entre els accionistes del Sabadell) ha publicat un document on també recomana votar a favor tant de la venda com del dividend tot recordant la bona reacció de les borses a la proposta del Sabadell de vendre's TSB. D'altra banda, apunta que amb la situació actual al mercat l'oferta del BBVA pel Sabadell no és atractiva ja que es dona en un moment en què la millora dels beneficis del banc català és molt més voluminosa que els de l'entitat que lidera Carlos Torres.

Josep Oliu, president de l'entitat, i César González-Bueno, conseller delegat, han explicat en un vídeo difós pel mateix Sabadell com serà la jornada d'aquest dimecres, que es preveu clau de cara al futur més immediat.



Evolució a borsa

La junta extraordinària del Sabadell arriba en un moment dolç pel banc sabadellenc en l'àmbit borsari, on l’entitat s'ha revalorat més d'un 80% el darrer any. A més, el Sabadell va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici rècord de 975 milions d'euros, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat.

Tanmateix, ha dibuixat un nou Pla Estratègic 2025-2027 que preveu superar els 1.600 milions de beneficis anuals el 2027. Pel que fa al BBVA, també encadena un any de fortes pujades a l'Ibex, on el preu de l'acció ha crescut més d'un 60% malgrat les turbulències causades per l'opa.