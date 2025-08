Novetats en el format de la Copa Catalunya 25-26

Fa tot just dues setmanes que la Copa Catalunya 24-25 va coronar el seu nou campió: el Girona, que es va imposar a l'Espanyol en la final disputada a la Nova Creu Alta. No obstant això, la FCF ja ha fet oficial el format per a la pròxima temporada que arrencarà a finals de mes per als equips de menor categoria, i amb algunes novetats davant la poca implicació dels clubs professionals en l'anterior edició. Els participants seran tots els equips catalans en categoria estatal no professional i els campions de les lligues catalanes (de 4a catalana fins a Lliga Elit en categoria masculina i de 2a Catalana fins a Preferent en femenina).

Enguany, la representació sabadellenca serà doble. Si la temporada passada, el segon club de la ciutat que va disputar la competició va ser la Sabadellenca, després de ser campiona de 3a Catalana, aquest cop el Centre d'Esports acapararà tots els focus, amb el primer equip masculí i el femení com a part del torneig. Tots els clubs participen com a equips de la categoria que van disputar la temporada anterior, una mesura que afecta ambdós equips, que van ascendir.

El Valero CE Sabadell disputarà la seva primera eliminatòria el 7 de setembre, segons el calendari previst, com a equip campió del grup 1 de Primera Catalana. La següent ronda seria entre la segona i la tercera setmana de setembre, els vuitens a l'octubre, els quarts al novembre i les semifinals i la final en els primers mesos del 2026. No participaran el primer equip del Barça, l'Espanyol ni el Levante Badalona, de la màxima categoria. De fet, culers i badalonines encara tenen pendent la disputa del partit pel títol de l'edició anterior, que se celebra el pròxim dissabte dia 16 d'agost.

Pel que fa al torneig masculí, el Sabadell entrarà com a equip de Segona Federació en la sisena eliminatòria, prevista per al novembre. Els vuitens seran el desembre, els quarts (quan entrin els representants de Primera Federació) el gener del 2026 i les semifinals i la final en els mesos posteriors, segons el calendari. Tampoc hi seran els principals clubs del futbol català: Barça, Espanyol i Girona, que estaran representats pels seus filials com a equips de categoria estatal no professional. La temporada passada, els tres conjunts van disputar la competició amb el filial o fins i tot bona part del juvenil. Únicament la final entre Girona i Espanyol va tenir participació de jugadors del primer equip, fet que ha motivat que siguin exclosos, com ja s'havia fet en l'anterior format.

Sí que estarà, en canvi, l'Andorra que, tot i haver pujat a Segona Divisió, participa com a club de Primera Federació la temporada passada. No participarà el filial del Centre d'Esports que, com a equip de Tercera Federació també tindria l'obligació, però queda exclòs per ser l'equip dependent d'un club ja representat. La temporada passada, els arlequinats van entrar a escena en els setzens, quan van eliminar el Lleida (1-2) al Camp d'Esports. Posteriorment, en els vuitens, el conjunt entrenat aquell dia per Conrad Garcia es va imposar al Terrassa en el derbi (1-2) i el camí va finalitzar als quarts, davant d'un Espanyol ple de jugadors del filial, que va guanyar per 0-1 a la Nova Creu Alta. La Sabadellenca, per la seva banda, es va acomiadar de la competició a la quarta ronda davant de la Fundació Grama (1-4), de Tercera Federació.