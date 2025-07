La Nova Creu Alta proclama el Girona com a nou campió de la Copa Catalunya

La Nova Creu Alta ha donat el tret de sortida a la temporada 25-26, però no ho ha fet amb un partit del Centre d'Esports. Dos equips de Primera Divisió s'han citat a l'estadi creualtenc amb la Copa Catalunya en joc. El Girona s'ha proclamat campió del torneig imposant-se en els penals a l'Espanyol (5-4) després del 0-0 en el temps reglamentari. Malgrat que la pluja ha fet la guitza en la prèvia, un bon nombre de seguidors 'pericos' pràcticament ha omplert el gol nord. També la tribuna i el lateral han presentat un gran aspecte, amb 7.804 espectadors en total, en la festa del futbol català a Sabadell.

En el pla futbolístic, amb ritme clarament de pretemporada, el conjunt gironí ha estat millor d'inici. Les ocasions per als de Míchel Sánchez han anat arribant. Primer David López ha rematat alt en una jugada d'estratègia i, a l'equador, Ángel Fortuño ha evitat el gol de Yaser Asprilla després d'una bona jugada individual. També Tsygankov o Yangel Herrera han gaudit de bones oportunitats, però sense encert. En el costat blanc-i-blau, les principals opcions de perill han estat en les internades per banda dreta de Rubén Sánchez i amb el joc directe sobre Kike García.

Una de les accions de la final a la Nova Creu Alta

FCF

Entre el descans i els minuts posteriors al pas per vestidors els dos equips han refrescat els onzes sobre el terreny de joc. Les modificacions han fet millorar els de Manolo González que s'han començat a aproximar més sobre l'àrea de Juan Carlos, sobretot amb el tàndem Carlos Romero-Puado per banda esquerra. Amb dos equips ja radicalment nous respecte als que han iniciat el partit, la dinàmica ha continuat sent d'amistós de pretemporada i les ocasions han arribat amb comptagotes. Les més clares han estat per a Roberto Fernández i Pere Milla, de cap, després de centrades laterals.

En el tram final, amb un Espanyol més ben plantat sobre el terreny de joc i dominant amb pilota, els minuts han anat passant fins al desenllaç evident: els penals. La porteria de la grada Lino ha estat l'encarregada de dictar sentència. Ha començat xutant el Girona que a través de Dawda Camara, Bojan Miovski, Lancinet Kourouma, Antal Yaakobishvili i Alejandro Francés ha transformat tots els seus llançaments. En el conjunt 'perico', Roberto Fernández, Edu Expósito, Pere Milla i Leo Salazar han marcat, però el cinquè de Pablo Ramón ha estat aturat per Juan Carlos, donant el primer títol de Copa Catalunya als gironins.