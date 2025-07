La selecció espanyola lluitarà per l'or mundialista a Singapur

Èpica i patida victòria en els penals de la selecció espanyola masculina de waterpolo, que lluitarà per l'or en el Mundial de Singapur. El combinat estatal ha empatat (7-7) contra Grècia amb una diana d'Alberto Munárriz a l'últim segon. En els penals, Unai Aguirre ha aturat dos llançaments per classificar els de David Martín per a la gran final. D'aquesta manera, els jugadors del KEIO CN Sabadell, Edu Lorrio, Fran Valera i Javi Bustos (que ha estat descartat per a les semifinals), i el sabadellenc Sergi Cabanas s'asseguren la medalla.

Ha començat manant d'inici la selecció estatal amb Alex Bustos obrint el marcador en superioritat. Bernat Sanahuja i Konstantinos Genidounias, amb dos gols cadascun a banda i banda, han tancat el primer parcial amb el 3-2 en el marcador. Al segon període, una expulsió per brutalitat a Aristeidis Chalyvopoulos ha semblat aplanar el camí per a la selecció espanyola. En els quatre minuts de superioritat, Álvaro Granados, amb dues dianes, i Sanahuja han distanciat els seus en el marcador, però Konstantinos Gkiouvetsis ha trencat la sequera grega amb el 6-3 al descans.

A la represa, a la selecció espanyola se li han fos els ploms en atac. Les bones defenses i una gran actuació d'Unai Aguirre sota pals han anat endarrerint el que semblava inevitable. A poc a poc, la nul·la productivitat ofensiva dels homes de David Martín s'ha traduït en un marcador cada cop més ajustat. Stylianos Argyropoulos ha anotat l'únic gol d'un tercer període en què el combinat estatal, a més, ha perdut el seu millor jugador per una controvertida expulsió de Granados.

En l'últim quart, Nikolaos Gkillas i Evangelos Pouros han aconseguit igualar el resultat per primer cop des de l'inici del partit i, poc després, una nova diana de Gkillas ha posat per davant els grecs a menys de dos minuts pel final. Tot semblava perdut i més encara quan Felipe Perrone ha enviat un llançament al pal en l'últim atac complet dels espanyols. No obstant això, els hel·lènics han renunciat a atacar i, després de recuperar la pilota, Alberto Munárriz s'ha inventat un golàs des de sis metres per portar el partit als penals a un segon per al final i trencant la sequera de més de dos quarts sense anotar. Des dels cinc metres, Perrone, Sanahuja, Munárriz i Larumbe no han fallat i, a l'altra banda de la piscina, després dels gols de Genidounias i Efstathios Kalogeropoulos, Unai Aguirre ha donat la classificació aturant els llançaments de Dimitrios Skoumpakis i Konstantinos Kakaris, culminant un triomf èpic. La gran final serà el dijous a les 15:35 davant del guanyador del Sèrbia - Hongria, que es disputa aquesta tarda.