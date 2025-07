Dos jugadors del CNS Vòlei, amb la selecció espanyola en competicions internacional

La secció de vòlei del CN Sabadell tindrà, un estiu més, representació en les seleccions espanyoles de base. Enguany, dos jugadors formaran part del combinat estatal en les competicions d'aquest estiu. Alex Pozzato s'estrenarà en un gran torneig a l'Europeu sub-16, a Ereván (Armènia). Gerard Rejón, per la seva banda, forma part de la convocatòria de l'equip espanyol que disputa el Mundial sub-19 a Uzbekistan. Ambdós han estat els últims dies concentrats a Conca, on també ha estat la selecció sub-17 amb un tercer representant sabadellenc, Aleix Bernia, malgrat que no hi ha competició aquest estiu en la seva categoria.

Pozzato, amb la selecció espanyola, ha quedat enquadrat en el Pool 1. L'estrena ha estat davant d'Àustria aquest dimecres, amb victòria per 3-1. Ara, el combinat estatal s'enfrontarà a Eslovènia, Polònia, Armènia, Romania, Letònia i Grècia, en l'última jornada de la fase prevista per al 31 de juliol. Els dos primers de cada grup es classificaran per a les semifinals que es disputaran el 2 d'agost. La final serà el dia 3. "Les sensacions durant la preparació han estat bones. Estem motivats i hem fet una feina molt constant per arribar bé. El nostre objectiu és passar al top4 per a aconseguir també la classificació per al pròxim mundial", analitza.

Per al jove sabadellenc serà la primera gran competició amb la selecció espanyola. "Afronto aquest repte amb molta il·lusió. És la primera vegada que puc estar en un torneig d'aquestes característiques i en tinc moltes ganes", apunta. Pozzato ja va tenir un paper molt destacat en el Preeuropeu i també al torneig WEVZA, en què va ser escollit millor receptor de la competició.

Pel que fa a l'experiència mundialista de Gerard Rejón, el sabadellenc i els seus companys han quedat enquadrats en el Pool C. El primer partit de la fase per als espanyols serà davant d'Iran el dijous. Egipte, Polònia, Itàlia i Tunisia seran els altres rivals del grup. Els quatre primers es classificaran per als vuitens de final, que seran el dia 30 de juliol. Els quarts de final es disputaran l'1 d'agost, les semifinals el 2 i la final el dia 3. "Arribem amb bones sensacions. Fa setmanes que entrenem junts i la veritat és que ens estem trobant bé. Tindrem un grup que ens servirà per posar-nos a prova. Hi ha rivals molt durs com Itàlia, i altres més assequibles. Intentarem anar partit a partit, però l'objectiu és arribar lluny", assegura.

Rejón arriba a la cita amb ambició i optimisme. "Podria estar una mica millor físicament, però estic amb moltes ganes. Fa tres anys que treballem per estar en aquest campionat i anem amb molta il·lusió", admet. Aquest estiu, el sabadellenc farà les maletes i deixarà el club de la seva vida per jugar al Sant Pere-Sant Pau de Tarragona. "Ja feia uns anys que estava a Superlliga2 amb el CN Sabadell i fent-ho bastant bé i he pres la decisió d'emprendre un nou repte a la màxima categoria".