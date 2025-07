Les jugadores de l'Astralpool CN Sabadell, Bea Ortiz, Irene González i Paula Leitón, i la sabadellenca Nona Pérez es pengen el bronze mundialista

Nova medalla amb accent sabadellenc a Singapur. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat amb patiment als Estats Units (12-13) de Tara Prentice en un partit molt disputat i competit fins a l'últim minut. D'aquesta manera, les jugadores de l'Astralpool, Bea Ortiz, Irene González i Paula Leitón, i la sabadellenca Nona Pérez es pengen el bronze mundialista.

El duel ha començat amb ritme. Anni Espar ha obert el marcador i Ryann Neushul ha igualat. La nova jugadora del Club, Daniela Moreno, des de sis metres, ha tornat a avançar la selecció estatal abans d'una segona diana de Neushul que ha servit de preàmbul a un gran parcial espanyol. Ari Ruiz i Paula Prats, en superioritat, han posat per primera vegada els dos gols de marge al final del primer quart (2-4). En el segon, Paula Leitón ha anotat en la boia i, poc després, el pal ha evitat el gol de Jenna Flynn de penal.

Després de l'errada en els cinc metres, les americanes han donat una passa endavant i amb un parcial de 2-0, gols d'Emma Lineback i Jewel Roemer, ha ajustat el marcador de nou. No obstant això, abans del descans, un penal transformat per Bea Ortiz i un nou gol d'Espar han retornat l'avantatge al canvi de porteria (4-7). A la represa, la selecció espanyola s'ha anat distanciant a quatre gols, però cada cop ha rebut la resposta dels Estats Units. Dues dianes més d'Espar, Carlota Peñalver i Paula Crespí han pogut obrir escletxa, però tres gols d'Emily Ausmus i dos més de Lineback han servit per ajustar el resultat abans del darrer període (9-11).

Amb precipitació i nerviosisme a banda i banda, l'últim quart ha estat un intercanvi de cops constant. Lineback, amb dos gols més, i Roemer han escurçat al màxim la distància, mentre que Paula Camus i Bea Ortiz han mantingut l'avantatge espanyol a un minut pel final. Una bona defensa de boia de Paula Leitón i una última possessió d'amagar la pilota de l'equip de Jordi Valls ha estat suficient per acabar de tancar el partit i certificar el bronze mundial.