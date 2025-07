Hongria passa per sobre de la selecció espanyola, que s'haurà de conformar amb la lluita pel bronze

No ha estat el dia. La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb tres de l'Astralpool i la sabadellenca Nona Pérez, haurà de lluitar per la medalla de bronze en el Mundial de Singapur després de caure amb claredat davant d'Hongria per 15-9.

El combinat magiar, comandat per la jugadora del Club, Rita Keszhelyi, ha sortit amb força des de l'inici. Després que Paula Leitón avancés les de Jordi Valls, a través de superioritats, les hongareses han capgirat ràpidament el marcador. De fet, en home de més, les Dora Leimeter, Panna Tiba, Krisztina Garda o Eszter Varro han castigat amb un demolidor parcial de 6-0. A l'altra banda de la piscina, tot el contrari, la manca de precisió i claredat en els atacs espanyols ha anat minvant les esperances de disputar la final fins a tancar el primer quart amb un dur 6-2, gràcies a una diana d'Elena Ruiz gairebé sobre la botzina.

Al segon període, hi ha hagut un intent de reacció amb un gol de Paula Crespí, però la dinàmica s'ha mantingut després d'un petit miratge. També amb accent sabadellenc en el combinat hongarès, amb Keszthelyi i la nova jugadora de l'Astralpool, Natasa Rybanska sumant-se al festival golejador, les magiars s'han distanciat de fins a set gols al descans (11-4). Ha fet rotacions a la porteria i dins l'aigua el seleccionador espanyol, però no ha aconseguit canviar en cap moment la tendència amb una Hongria molt endollada en atac i seriosa en defensa i una Espanya que no ha trobat les bones sensacions en cap moment.

A la represa, el ritme golejador ha baixat, però amb intensitat i tranquil·litat, les hongareses han aconseguit fins i tot ampliar una mica més el marge amb un 3-2 de parcial. Amb la classificació decidida, el darrer període ha estat un tràmit que ha servit a la selecció estatal per maquillar una mica el marcador i intentar recuperar sensacions de cara al duel pel tercer lloc. Bea Ortiz, Elena Ruiz i Paula Camús han tancat el duel fins al 15-9 definitiu. Cop dur per al combinat espanyol que el dimecres, a les 11:35 h, lluitarà per aconseguir una medalla de bronze davant dels Estats Units de Tara Prentice i Isabel Williams, que han caigut davant la Grècia (14-10) d'Athina Giannopoulou. El partit per l'or entre magiars i hel·lèniques serà a les 15:35. D'altra banda, demà serà el torn de la selecció nacional masculina que s'enfronta a Grècia a partir de les 11:35 h per un lloc a la final.