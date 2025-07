David Astals torna al CE Sabadell

Un retorn molt esperat i celebrat per gran part de l'afició. El noi d'Olímpia que va saber esperar el seu moment i el va aprofitar quan tocava, torna a la Nova Creu Alta un any després de marxar. David Astals tornarà a vestir d'arlequinat després que el Centre d'Esports hagi arribat a un acord amb la UD Ibiza per a la cessió del polivalent futbolista fins a final de temporada. Astals, que acaba contracte el 2026, renovarà la seva vinculació amb el conjunt eivissenc abans d'iniciar la seva segona etapa a Sabadell.

El del Poblenou, format al futbol base arlequinat des d'infantils, va debutar amb el primer equip en la segona jornada (que a efectes pràctics va ser la primera) de la 20-21 a Segona Divisió, a Vallecas en la derrota per 2-1 davant del Rayo Vallecano. Aquella temporada també va disputar alguns minuts a Las Gaunas contra la UD Logroñés abans de sortir cedit a l'AE Prat. Amb el descens del Sabadell, el 'xino' va tornar, però l'estrena a Primera Federació va ser molt dura amb lesions i poca continuïtat. Aquell estiu, amb la reducció de pressupost, va renovar i, a poc a poc, es va anar guanyant un lloc a l'onze, en gran part per la seva polivalència i capacitat de repetir esforços de forma continuada. Amb Gabri Garcia es va fer un lloc a l'onze i es va consolidar com a peça indispensable amb Miki Lladó, qui el va situar com a carriler dret.

En la seva última temporada al Centre d'Esports va disputar 37 partits de lliga (només es va perdre un per sanció), anotant un gol i repartint set assistències. Amb el descens de Lugo i havent acabat contracte, Astals va decidir iniciar un nou projecte lluny de casa, al seu club de procedència, la UD Ibiza. Al conjunt balear ha participat en 30 partits de lliga, un de Copa i un del play-off d'ascens. Les seves xifres, dos gols i una assistència en una temporada en què el seu protagonisme ha anat de més a menys. Els de Paco Jémez van anunciar fa alguns dies l'arribada del lateral dret Sergio Díez, que unit a la continuïtat d'Unai Medina, obria les portes de sortida al sabadellenc, que va tenir clar en tot moment quin volia que fos el seu destí.

La predisposició del jugador, que ha fet un esforç econòmic per vestir d'arlequinat, i les facilitats que ha posat l'Ibiza per complir els seus desitjos han estat clau per poder tancar aquesta arribada, que completa la previsió de fitxes sènior a l'equip. Ara mateix, la plantilla compta amb tres jugadors majors de 23 anys més dels permesos. Un cop es tanquin les sortides d'un dels porters, Javi Delgado i 'Tiko' Iniesta, la planificació en aquest aspecte estarà completa, a menys que es produeixi alguna baixa que, a hores d'ara, no es contempla. Ara, el Sabadell ja només podrà incorporar futbolistes sub-23. La direcció esportiva té clares les seves intencions i, a diferència dels sèniors, tindrà tota la paciència que calgui per completar la nòmina i esperar les millors opcions possibles.