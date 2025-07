El CN Sabadell guanya el campionat estatal d'estiu aleví de natació artística

Un nou èxit per a la secció d'artística del CN Sabadell. En el Campionat estatal d'estiu, l'entitat va tornar a situar els seus equips en la zona de podi. La competició celebrada a les instal·lacions del CN Metrópole, a Las Palmas de Gran Canària, l'aleví es va proclamar campió, mentre que l'equip júnior va ser segon, només per darrere de l'AD Sincro Retiro.

L’aleví va aconseguir pujar al podi en totes les proves, excepte en el Combo, amb un argent en l'equip lliure i tres bronzes, en el duet lliure d'Arlet Gil, Aina Gil i Blanca Pradells, en el duet mixte de Martina Aguilera, Aran Caballero i Elsa Carrasco i en les figures masculines, d'Aran Caballero. Els júniors, per la seva banda, es van penjar un or en el solo masculí, d'Eneko Sánchez, i un argent en el duet mixte per a Eneko Sánchez, Carla Hernández i Ivet Morral.