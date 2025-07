Les primeres impressions en l'inici de la pretemporada del Centre d'Esports

Poc més de dues hores ha durat el primer entrenament de la pretemporada del nou Centre d'Esports Sabadell de Ferran Costa. Amb molta calor, els arlequinats han donat el tret de sortida a la 25-26. "Començar a treballar sempre és positiu. La veritat és que els nois han vingut ben preparats per a l'inici. Encara hi ha situacions de mercat obertes, amb el que això comporta, però he vist els jugadors en un bon nivell d'energia i tensió competitiva. És una bona primera passa per començar aquest llarg camí fins a l'inici de lliga", admet el tècnic.

A diferència d'anteriors pretemporades, el gruix de l'equip ja està disponible. Entre les continuïtats, els fitxatges i els jugadors de l'obrador, gairebé una trentena de futbolistes s'han vestit de curt en la sessió a Sant Oleguer. "És un avantatge que la plantilla estigui pràcticament feta des del primer dia de pretemporada. Ajuda a conèixer millor els companys i sobretot amb l'entrenador nou poder agafar les idees", ha explicat Rubén Martínez després de l'entrenament. "Estic molt il·lusionat perquè comencem en una categoria que ens vam guanyar l'any passat. Arrenquem amb un nou míster, però partim amb l'avantatge que continuem una base de l'any passat i haurem d'ajudar els nous companys que s'adaptin el més ràpid possible", ha afegit.

Rubén Martínez, instants abans de l`inici de l`entrenament

David Chao

La primera presa de contacte entre plantilla i tècnic ha estat molt positiva. "La rebuda ha estat molt bona. S'està construint un bon equip, estem fent les millors operacions que podem afrontar. Els que han estat en l'entrenament d'avui són els que han volgut estar, que han prioritzat el projecte del Sabadell per davant de propostes econòmiques i altres situacions i això és molt positiu perquè vol dir que anem alineats i volem deixar-nos la pell per aquest escut. Això també ha de ser part del dia a dia de tots i no només del cap de setmana. Hem de ser molt exigents", assegura Costa.

Tot això a un mes i mig just de l'inici de la Primera Federació. "Hem de tenir respecte a la categoria, no hi ha cap rival fàcil, i està tot molt igualat. Ja sabeu que soc molt ambiciós sempre, però això no vol dir pensar en coses que no toquen. Volem anar dia a dia. Només pensem a ser cada dia millors que l'anterior. Això ens farà guanyar partits i ser competitius", apunta Martínez. Una trentena de seguidors han passat per les instal·lacions de Sant Oleguer durant la sessió. "Fa goig. Quan baixava amb el cotxe cap a l'entrenament ja veia samarretes del Sabadell i és espectacular. Hi ha clubs de superior categoria que això no ho tenen i els jugadors ho noten. Són la base de tot i esperem fer-los sentir orgullosos", diu Ferran Costa.

El primer amistós confirmat serà d'aquí a dues setmanes, a Sant Oleguer, contra l'Hospitalet. Mentrestant, la direcció esportiva continua treballant a acabar de tancar la plantilla i, sobretot, en donar sortida als jugadors que no continuaran. "Les situacions de mercat s'han de normalitzar perquè són habituals de cada estiu. Els jugadors saben que han de ser professionals des del primer fins a l'últim dia que estan en un club i actuar de la millor manera. No em preocupa. I pel que fa a les arribades, hem de veure quines possibilitats tenim per ocupar l'última fitxa sènior. Hem estat prou àgils per no tenir pressa ara i prendre la millor decisió. Qui entri, això sí, ha de tenir clar que ha d'estar a disposició de l'equip i amb ganes de lluitar per aquest escut", reflexiona el tècnic.