El CN Sabadell, campió estatal cadet de waterpolo femení

Les sabadellenques es van imposar per 8-7 al Mediterrani, amb Ona Jurado com a MVP i Júlia Teodoro, millor portera

La generació amb més projecció de la base del Club Natació continua de dolç. Setmanes després de proclamar-se campiones de Catalunya i de aportar bona part de la base de l'equip campió d'Europa amb la selecció, ara va ser el torn del campionat estatal on, de nou, les d'Enric Arnella no van donar opcions a la sorpresa en la competició disputada a Can Llong.

En la gran final, les sabadellenques es van imposar al CE Mediterrani (8-7) per assolir el títol després d'un torneig immaculat. En la fase de grups, el conjunt local va guanyar els tres duels. Primer va superar el Barceloneta (13-9), després va certificar la classificació guanyant el Conectabalear Mallorca (13-6) i la plena en la fase va ser contra el Real Canoe (10-6). A les eliminatòries, el conjunt dirigit per Arnella va ser molt superior al Ciudad de Alcorcón (13-4), amb un parcial demolidor a partir del tercer període (9-1), en els quarts, i també al Waterpolo Málaga a les semifinals amb una golejada d'escàndol (12-1).

El duel decisiu pel títol sí que va ser més igualat. Les sabadellenques van trencar el marcador abans de l'inici de l'últim quart, però un 0-2 de parcial va ajustar el resultat. Finalment, el CN Sabadell va saber patir per aconseguir el triomf. La sabadellenca Ona Jurado, igual que en campionat de Catalunya i l'Europeu sub-16, va ser escollida millor jugadora del torneig amb 24 dianes anotades en sis partits. Júlia Teodoro va rebre el guardó com a millor portera.

Jurado va tornar a recollir el guardó com a millor jugadora

V. Castillo

Tiago Carrió, sisè a l'Europeu

D'altra banda, un altre cadet del Club, però en aquest cas masculí va finalitzar la seva participació a l'Europeu sub-16 amb la selecció estatal: Tiago Carrió. El sabadellenc, juntament amb els seus companys, va ser sisè. El combinat espanyol va caure eliminat contra Montenegro als quarts (14-18) malgrat que Carrió va anotar vuit gols. En el quadre de consolació, l'equip va guanyar a Túrquia (11-17), però va caure contra Grècia en el duel decisiu per la cinquena plaça (11-14). En el total de la competició, Tiago Carrió va fer una vintena de gols, sent una de les grans referències, i capità, de la selecció.