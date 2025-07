Tots els detalls de la innovadora segona equipació del CE Sabadell 25-26

Després de setmanes d'incertesa, el Centre d'Esports ha presentat la seva segona equipació per al retorn a Primera Federació amb un disseny innovador, que va ser escollit pels integrans de la plantilla de la temporada passada en una divertida iniciativa al vestidor, encapçalada per Jordi Bransuela. La samarreta, amb un arlequinat format per dues tonalitats de rosa i un coll negre, serà de les més atrevides dels últims temps, pel que fa a segones equipacions.

D'aquesta manera, el Sabadell ja ha presentat les seves dues equipacions per a la nova temporada a la categoria de bronze del futbol estatal. Aquí teniu, en foto, tots els detalls de la nova samarreta: