El Teatre del Sol es convertirà en una residència per a gent gran

El Teatre del Sol o, més ben dit, l’edifici que el va acollir durant 33 anys, la Cooperativa la Sabadellenca del carrer del Sol, 99 (Centre), canviarà d’ús per convertir-se en una residència privada per a gent gran, segons pot avançar el Diari. El despatx sabadellenc EFA Arquitectes s’encarrega en aquests moments de redactar el pla especial urbanístic que vol culminar amb un canvi d’ús d’aquest immoble per passar d’equipament cultural a sanitari-assistencial. Es preveu que la nova residència tingui 80 places, distribuïdes en habitacions individuals i compartides al llarg dels 2.900 metres quadrats de superfície de què disposarà.

La previsió és que el pla especial es pugui aprovar al llarg de l’any vinent i que, aleshores, l’empresa promotora –que encara no ha transcendit– pugui tramitar la llicència d’obres corresponent per dur a terme la reforma, amb especial cura per la façana i l’escala, que estan protegides i ho seguiran estant. “Per sort, la façana patrimonial ja preveia moltes finestres i balcons, que s’adeqüen al tipus d’habitacions que es volen fer. El projecte quedarà ben adaptat”, indica l’arquitecte Eduard Fenoy (EFA Arquitectes).

El sabadellenc apunta que, des que els propietaris de l’edifici en van començar a plantejar el futur, que es convertís en una residència per a gent gran va ser una de les principals opcions perquè “no requereix molta mobilitat com sí que passa a la residència d’estudiants de l’Eix Macià”, situada al reconvertit Llac Center, que també ha estat un projecte liderat pel seu despatx. La residència del Teatre del Sol no tindrà aparcament soterrani –no n’hi ha en l’actualitat i no es pot fer de totes maneres–.

L’àmbit que ocuparà l’edifici serà tota la façana del teatre, inclosa la cantonada del carrer de les Planes, però no la de Montserrat, que no forma part del recinte. D’aquest carrer sí que en forma part la façana d’uns quatre metres d’amplada del número 12, que servia com a sortida d’emergència del teatre. El projecte preveu crear patis de llum de dalt a baix al llarg de l’edifici per aconseguir que totes les habitacions tinguin ventilació; i a la terrassa de la coberta “es farà un jardí per poder-hi estar a l’estiu, amb espais d’ombra”. L’edifici tindrà una planta semisoterrani que acollirà els serveis interns de l’establiment com manteniment, cuines, neteja, etc.

Quatre anys del tancament

Aquest mes de juliol es compleixen quatre anys de la decisió de cessar definitivament l’activitat de l’Associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol. La mesura es va prendre després que el maig d’aquell any, 2021, la Policia Municipal precintés l’edifici per les deficiències estructurals que s’hi havien detectat i que algú va denunciar de forma anònima. L’Ajuntament va obligar l’agrupació teatral a dur a terme obres urgents per assegurar l’estructura i, mentre van durar, els membres del teatre van avaluar la continuïtat del projecte, que finalment va acabar en un punt final. Aquesta notícia també va obligar a tancar el supermercat Condis que hi havia a la cantonada del carrer de les Planes.

“Una etapa irrepetible”

El 2021, l’Agrupació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol va publicar la memòria anual d’activitat, però conscients que era la darrera perquè no s’havia pogut trobar una alternativa a l’emplaçament del carrer del Sol, ja que rehabilitar-lo s’estimava en un pressupost d’1,5 milions d’euros, inassumibles per l’associació. La covid-19 i els problemes estructurals de l’edifici van ser el detonant del final del projecte. El seu president, Josep Garrido, va afirmar en la memòria que “es tanca una etapa irrepetible amb tristesa, però amb l’orgull dels trenta tres anys inoblidables que recull aquesta memòria amb totes les temporades, des del naixement del Teatre del Sol fins la darrera funció. Ha estat un viatge esplèndid. Gràcies i una forta abraçada”.

Cronologia:

La Cooperativa va tenir seccions de producció de llana, fusteria, teixits de cotó, rajoleria, forn de pa, botiga d’aliments i un cafè-biblioteca al primer pis.

1928: Construcció. La Cooperativa la Sabadellenca es va construir el 1928, obra de l’arquitecte Santiago Casulleras, el mateix de l’Artèxtil, per exemple. Inicialment, la porta principal estava prevista al carrer de les Planes.

1960: La cooperativa es va inaugurar el 15 de desembre de 1929 i va funcionar fins al final de la dècada dels anys 60, principis dels 70.

1988: Inauguració del Teatre del Sol. La nit del 14 d’octubre de 1988 es va inaugurar el Teatre del Sol a l’edifici de la Cooperativa la Sabadellenca. Com recorda la memòria final de l’entitat teatral, era un “nucli teatral d’afeccionats però amb estructura, amb organització i amb funcionament de professionals”.

2000: Estrenes destacades. El desembre de 2020 es va estrenar per primera vegada al país el musical Working. El març de 2003 es va estrenar en primícia a Catalunya i Espanya FAMA - El Musical, un èxit després a Barcelona i Madrid.

2019: 30è aniversari. El Teatre del Sol va celebrar 30 anys amb les funcions de Joseph i l’increïble abric en technicolor, de Tim Rice i Andrew Lloyd Webber i Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán.

Maig de 2021: Tancament sobtat. Dissabte 22 de maig, la Policia Municipal va inspeccionar i clausurar l’edifici a causa de les deficiències estructurals detectades.

Juliol de 2021: Adeu definitiu. Després d’avaluar la situació i d’haver dut a terme obres de rehabilitació durant dos mesos, l’Associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol va decidir plegar definitivament a finals de juliol.

Setembre de 2022: La Sabadell Teatre Associació (STA) va premiar la tasca teatral del Teatre del Sol en la seva gala anual el 29 de setembre de 2022. Va recollir el premi Josep Garrido, acompanyat de diversos membres de l’agrupació teatral

2024: Mor el president del Teatre del Sol, Josep Garrido, als 82 anys, el mes de gener.