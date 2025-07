La fira d'artesans del Nadal tornarà a Sabadell: FANSA i Ajuntament arriben a un acord

L'any 2024 els artesans van decidir no instal·lar la fira per la ubicació proposada

Sabadell recuperarà la seva fira d'artesans del Nadal aquest 2025. La Fira d'Artesans del Nadal (FANSA) ha anunciat finalment que accepta instal·lar-se aquest 2025 a la plaça Imperial. L'entitat havia insistit en ubicar la fira a la Rambla, però davant la negativa reiterada del consistori– al·legant motius de seguretat i tècnics– i les dificultats per garantir la viabilitat de l'esdeveniment, els artesans han acceptat la proposta del consistori.

"És l’única alternativa viable que pot comptar amb prou afluència de públic", expressa Mercè Vega, presidenta de l'entitat. Vega ha expressat, però, la seva frustració pel rebuig a altres propostes que havien fet arribar a l’Ajuntament: "Estem tips de proposar altres llocs i que se'ns digui que no", defensa. Tot i que inicialment els artesans van rebutjar la plaça Imperial, ara la consideren l’única alternativa possible per evitar la desaparició de la fira. "Ja ens hem posat d'acord i aquest any probablement estarem a la plaça Imperial", ha afegit Vega.

Anys de "caiguda de vendes"

La ubicació de la fira ha estat motiu de desacords des de 2022, quan es va traslladar a la plaça del Gas, una ubicació que va suposar una caiguda del 30% en les vendes. L'any següent, malgrat els esforços per dinamitzar l’espai amb activitats familiars, les pèrdues van ser encara més accentuades: fins a un 50% menys de facturació respecte a les edicions al passeig de la plaça Major, on la fira s’havia ubicat tradicionalment abans de ser desplaçada per motius de seguretat. L'any 2024 no va haver-hi entesa entre Ajuntament i artesans i aquests van desistir. Era el primer cop en els darrers 30 anys que Sabadell no comptava amb la seva fira d'artesania pel Nadal.

Fa una setmana, l’Ajuntament va tornar a proposar dues ubicacions: el carrer d’en Font i la plaça Imperial, argumentant que la Rambla "no podia garantir un pas segur ni fluid durant la campanya nadalenca". Els artesans van declinar-les formalment i van insistir en instal·lar-se a la Rambla, aportant mesures concretes i propostes d’adaptació. Segons FANSA, les seves parades ocuparien només dos metres i deixarien més espai de pas que algunes terrasses.

Ara, amb la plaça Imperial com a nou escenari, la fira d’enguany encara un nou repte: reorganitzar-se i recuperar el públic fidel que la va convertir durant dècades en una cita imprescindible del Nadal a Sabadell.