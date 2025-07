Javier Guerrero presenta el seu llibre 'Sé Abejorro'

L’advocat i escriptor sabadellenc Javier Guerrero va presentar el passat 25 de juny a l’Hotel Seventy de Barcelona el seu nou llibre, Sé Abejorro, una obra centrada en el lideratge personal i la superació de límits. L’acte va comptar amb la participació de la periodista Cristina Bolívar, que va moderar una conversa entorn dels eixos temàtics del llibre, com el coratge, l’autenticitat i la capacitat de prendre decisions en contextos d’incertesa.

L’obra fa servir la metàfora del borinot —que no hauria de poder volar segons les lleis físiques conegudes— com a punt de partida per explorar com les persones i les organitzacions poden desafiar expectatives i créixer malgrat les limitacions establertes. Sense definir-se com un manual d’autoajuda, el llibre planteja una reflexió adreçada a professionals, directius i persones que busquen una mirada diferent sobre el canvi i el progrés personal, a partir de la metàfora inicial que parteix d'un fet, a priori, impossible.

Javier Guerrero, conegut per la seva trajectòria com a advocat especialitzat en responsabilitat civil i fundador del despatx Guerrero & Asociados, Abogados, manté una forta vinculació amb Sabadell, on l’oficina central de la seva firma continua operativa. Segons l’autor, algunes de les reflexions que estructuren Sé Abejorro tenen origen en experiències viscudes a la ciutat i en l’exercici quotidià de la seva professió, tot i que ho aborda de manera global. L'obra ja es pot trobar a la plataforma Amazon i a través del perfil d’Instagram de l’autor. La publicació ha generat interès especialment en entorns professionals i empresarials, tot i que també s’adreça a qualsevol lector interessat en els processos de canvi personal.