Publicades les notes de tall 2025 per a la universitat: quines són les més altes?

Es tracta de les puntuacions que marquen quins estudiants entraran, o no, a la carrera i universitat que van seleccionar

Sense grans novetats: el doble grau de Física i Matemàtiques, tant a la UAB com a la UB, torna a situar-se al capdamunt del rànquing de notes de tall, amb un 13,370 i un 13,170, respectivament. Es tracta d’estudis amb una oferta molt limitada —només 20 places en cada cas—, que ja van ocupar les primeres posicions el cursos passat. Si ens fixem en els graus amb una oferta més àmplia –de 40 places o més–, la nota més alta és per al grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials combinat amb el màster en Enginyeria Aeronàutica, que ofereix la UPC amb 60 places i una nota de tall de 12,936. El segon lloc en aquest grup és per a Medicina al Campus Clínic de la UB, amb una nota de 12,850 i 200 places disponibles.

Com consultar les assignacions?

El 77,38% dels estudiants que s’han preinscrit ja tenen assignada una plaça en alguna de les titulacions que havien escollit, en una de les set universitats públiques catalanes. Pots consultar, aquí, el PDF amb totes les notes de tall en primera assignació.