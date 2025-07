El talent d’ESDI triomfa en una desfilada al Cruïlla

Per primera vegada, el Festival Cruïlla de Barcelona ha obert les seves portes al disseny de moda. I ho ha fet al talent made in Sabadell. El festival de música va acollir l’ESDI Degree Fashion Show 2025, un esdeveniment protagonitzat per l’alumnat de l’Escola Superior de Disseny ESDI, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull. El títol del desfilada, “Confluència”, evocava a la trobada de camins creatius: música, cultures i trajectòries personals es van fusionar en 73 looks creats per 19 joves dissenyadors.

El premi a millor col·lecció, escollit per un jurat professional, va ser per Limerència, un amor escrito para el duelo, de la dissenyadora Ingrid Sala Tur, una proposta sobre l’amor i el dol. Inspirada en el ballet romàntic Giselle (1841), la proposta de l’alumne construeix una narrativa emocional que gira entorn de l’amor fatal, entès com una força que porta al patiment, la pèrdua i la descomposició del jo.

Cada col·lecció va ser una càpsula narrativa que abordava temes tan diversos com l’amor destructiu, la idealització del futur, la imaginació infantil davant la violència, les mutacions identitàries o els efectes de la globalització i el turisme a l’illa d’Eivissa.

Ingrid Sala - Limerencia + Núria Haustein - Aestheto Phagy



Marina Ronda - Urbilia

@marcgcamps

Queralt Turull - Mutacions

@marcgcamps

Ronald Abel Caceres - Escapism

@marcgcamps

Aina Cebrian - Altered Bodies

@marcgcamps

Aina Vila - Pathos

@marcgcamps

Victoria Olivia Stachura - Joia de Cendra

@marcgcamps

Estel Morera - Mil capas

@marcgcamps