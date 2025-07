L’artista de Hollywood desconeguda a Sabadell

La seva àvia cantava sarsuela al mític Teatre Euterpe de Sabadell. En canvi, Alexa Lace ha fet fortuna a fora de la ciutat. Va guanyar el premi a la millor cançó llatina en els Hollywood Music in Media Awards 2018 per Dime con tus manos i també es va colar a la llista Top40 de les emissores dels Estats Units. Ha cantat a la mítica discoteca Avalon Hollywood i a la inauguració del torneig de tennis d’Indian Wells, a més d’haver estat cinc mesos per Llatinoamèrica i d’haver actuat a l’Orgullo de Madrid el 2019. Però l’artista internacional vol el mateix que la seva àvia cada vegada que sortia a l’escenari: el reconeixement de la seva ciutat. “M’agradaria ser profeta a la meva terra, que es valorés la meva feina aquí, cantar a Sabadell. Crec que encara no he tingut l’oportunitat”, recalca.

Alexa Lace ha estat preparant els darrers mesos el llançament de l’àlbum This is me, gravat a Nashville amb grans noms de la indústria musicaln ord-americana, com el guitarrista Michael Thompson, qui va treballar amb Michael Jackson, Tommy Coster, conegut pel seu treball amb Eminem, i Jimmy Chamberlin, bateria dels Smashing Pumpkins.

This is me és un disc de pop rock en anglès amb tocs country i llatins, moltes guitarres i alguna balada, on no falta l’amor entre les lletres de les cançons. “Parlo dels sentiments cap a una altra persona, d’una dona empoderada en una relació, I need you gone és més guerrera...”, explica l’artista. “L’àlbum vol reflectir els anys de carrera que porto”, afegeix.

Qui és Alexa Lace?

L’àvia cantava sarsuela a l’Euterpe i la mare era professora de música. Per a ella, que es considera tímida, “cantar era la manera més fàcil d’expressar els sentiments”. De ben jove, ja va fer tot el possible per a dedicar-se a la música: “Feia hores en una pizzeria amb 12 o 13 anys per pagar la meva primera maqueta”.

El seu primer èxit va arribar amb el disc de Caribe 2003, sota el nom de Sandra Mars. Aquella cançó no va deixar de sonar durant l’estiu a moltes ràdios d’Espanya. Però no va ser fins el 2017 quan la seva vida va canviar. Va ser quan s’hi va posar en contacte el seu actual mànager, el suec Mike Karlsson. Amb ell va començar la carrera als Estats Units. Des d’aleshores, ha publicat una trentena de senzills, entre els quals Dime, que acumula un milió de visualitzacions a Yotube.

Alexa Lace assegura que ara es vol centrar en el mercat espanyol, que havia deixat de banda. “A casa som una família molt unida. Ja són 8 anys fora i en aquest sentit ha estat dur, perquè he sentit una mica de solitud. Es troba a faltar el calor de la família”, expressa l’artista sabadellenca.