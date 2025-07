VÍDEO | Així va ser la gran festa del 40è aniversari de la discogràfica sabadellenca PICAP

La història de la música catalana no es podria explicar sense els més de 40 anys de la discogràfica de PICAP, impulsada pel sabadellenc Joan Carles Doval. El segell, que va néixer amb el manament de defensar els artistes del país i el català, va celebrar una gran festa d'aniversari l'octubre de 2024 a la sala La Paloma, de Bardelona.

El vídeo de la celebració ja es pot veure en obert. Es tracta d'una peça audiovisual dirigida per Pol Fuentes i presentada per Òscar Dalmau, que recull els moments més destacats de la festa, amb actuacions d’artistes com Sexenni, Flashy Ice Cream, Scorpio, P.A.W.N. Gang, xicu, entre molts altres, així com imatges d’arxiu i entrevistes exclusives que repassen els 40 anys de trajectòria del segell.

El video és un recorregut emocional i reivindicatiu per la trajectòria d’un segell que ha estat casa de grans noms de la cançó d’autor, el rock català, tot passant per la música urbana més recent i el pop més actual, i que ha sabut evolucionar sense renunciar mai a la seva identitat.