L'Orquestra Simfònica del Vallès gravarà la banda sonora de la pel·lícula de 'Mar i Cel'

El famós musical 'Mar i Cel' passarà dels escenaris a la pantalla gran pròximament i ho farà amb un to sabadellenc. L'Orquestra Simfònica del Vallès serà la responsable de musicalitzar la gravació "gairebé cinematogràfica" que ha fet TV3 de l'obra de teatre, que es va acomiadar dels escenaris diumenge passat. Així ho van anunciar els directors Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel en una entrevista i asseguren que "les condicions de gravació són molt diferents", exposant que són d'altíssima qualitat.
Per aconseguir aquesta "experiència cinematogràfica", l'Orquestra Simfònica del Vallès ha dut a terme la gravació de la música, amb la intenció que l'experiència a la pantalla gran sigui "sorprenent". Una seixantena de músics, aproximadament, van enregistrar les famoses cançons que acompanyen l'obra de Dagoll Dagom amb la finalitat de donar a la pel·lícula una sonoritat més pròxima a la d'una banda sonora que d'un musical.
Els directors, d'altra banda, no descarten que en un futur es torni a representar el clàssic musical, tot i que han deixat clar que no serà d'aquí poc: "Pot ser en 8 o 10 anys es podria tornar a representar. És una franquícia i podríem arribar a un acord", apunten. Aquest diumenge passat, després de més de 1.600 funcions i 1,5 milions d'espectadors, Dagoll Dagom va posar fi a més de cinc dècades dedicades a les representacions teatrals.