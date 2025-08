La Capella, un oasi en el desert estiuenc: "Aquí sempre sona música"

La música continua sonant aquest estiu a la Capella de Can Gambús. L'emblemàtic espai sabadellenc és l'escenari de concerts setmanals que porten durant l'agost tributs a grups com U2 o Pink Floyd. El tret de sortida va ser diumenge passat, amb la banda sabadellenca Psicotronics, que va exhibir el seu directe a l'indret.

El públic va poder escoltar versions funky de temes com Levitating, passats pel filtre del grup. "És el nostre segell. Som els primers a gaudir-ho, però també volem fer xalar els assistents. Una proposta amb un so diferent, però conservant la melodia original", destaca Mario Bernaus, membre del grup, sobre la posada en escena. A l'octubre tornaran a la Capella, on se senten com a casa. De fet, el concert del diumenge havia de ser a finals de juny, però la pluja va obligar a suspendre l'actuació prevista.

La Capella de Can Gambús, durant el concert del diumenge

David Chao

El Rubén i la Male no van fallar a la cita del diumenge. "Ens encanta la música en directe. Ens havíem quedat sense pla de platja pel vent i hem pensat que seria una bona opció. S'està molt a gust i passes una estona gaudint del grup. Venim bastant sovint i ens ha servit per a descobrir moltes propostes", destaquen. El Félix tampoc es va perdre el xou. "Acostumem a venir els diumenges. És un lloc esplèndid i el muntatge està molt bé", sosté.

El concert va tenir una gran rebuda, que va sorprendre la banda sabadellenca. "No esperàvem tantíssima gent per les dates que són, que acostumen a ser complicades. Hem actuat més d'una desena de vegades al lloc i mai havia estat tan ple. La gent estava molt ben connectada amb nosaltres", expressa Bernaus.

La Capella de Can Gambús, durant el concert del diumenge

David Chao

Malgrat que l'agost acostuma a ser un mes on molta gent marxa fora de la ciutat, l'oferta a la Capella es manté. "És una proposta que fem tots els diumenges. Cada any ve molta gent, perquè saben que aquí hi ha música en directe", explica una de les promotores culturals del lloc. La programació s'allarga fins al desembre. "Al principi, fèiem una mica de tot, però ara ens centrem molt més en tributs. Ens contacta molta gent i volem que siguin propostes animades", sintetitza.

Aquest mes, hi haurà quatre oportunitats més. Serviran per tancar la setmana, a partir de dos quarts de vuit del vespre, amb actuacions que prometen tornar a omplir el lloc. El pròxim torn serà per a Behave, el 10 d'agost. La següent setmana hi haurà Cherish Band, grup de tribut a Pink Floyd. Buenas Costumbres agafarà el relleu el 24 d'agost i el cicle es tancarà amb Red Rocks, tribut a U2, abans de girar full al calendari i recuperar l'agenda més regular durant la temporada de tardor.

La Capella de Can Gambús, durant el concert del diumenge

David Chao

Els concerts a la Capella suposen un oasi musical en un mes en què l'activitat cultural es redueix dràsticament a la ciutat. Des de l'establiment lamenten que enguany s'hagin perdut les projeccions de cinema a la fresca els dijous. Les queixes d'algun veí pel soroll han obligat a renunciar-hi, malgrat que molts espectadors han reclamat en les últimes setmanes que es recuperi el format. De moment, aquest estiu, la música no s'atura. Següent entrega: aquest diumenge amb Behave.