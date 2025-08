La llavor sabadellenca de l'Escola Catalana del Tapís

La Canals Galeria d'Art de Sant Cugat del Vallès reivindica el caràcter pioner de l'Escola Catalana del Tapís, que va suposar un pol d'atracció artístic de la ciutat a mitjans del segle passat. Sota el nom 'Sant Cugat, l'art d'un poble', la petita sala d'exposicions reuneix dos dels tapissos elaborats amb la tècnica genuïna, així com originals sobre tela o paper que posteriorment es van traslladar al tèxtil. La mostra també recull el testimoni i algunes imatges del primer aprenent de l'escola, Josep Aymerich, de qui encara avui penja una de les obres més icòniques al Monestir de Montserrat. L'exposició és una retrospectiva i una reivindicació d'una expressió artística internacional amb segell local.

L'origen de l'Escola Catalana del Tapís es remunta al moment en què Miquel Samaranch, empresari del sector tèxtil a Sabadell, va adquirir la Casa Aymat de Sant Cugat després de la mort de Tomàs Aymat i acabada la seva activitat tèxtil original, i hi va impulsar una manufactura moderna basada en el trasllat de l'art pictòric al teixit. La implicació de noms com Pablo Picasso, Joan Miró o Josep Maria Subirachs va situar la ciutat en el mapa artístic internacional, però també va donar veu a una nova generació d'artistes catalans com Jaume Muxart, Albert Ràfols-Casamada, Maria Girona o Maria Assumpció Raventós.

Diverses imatges de l`Escola Catalana del Tapís

La modesta mostra que vol recuperar la memòria i reivindicar l'impacte internacional de l'Escola Catalana de Tapís, nascuda a Sant Cugat a finals dels anys cinquanta. L'exposició recull obres i documents que evidencien la transformació d'un art ancestral en una expressió contemporània i compromesa, impulsada des de la ciutat vallesana per figures com el mateix Samaranch i la seva esposa, Mercè Viñas.

L'exposició, que es pot veure fins a finals d'agost, inclou dues peces de tapís de Josep Grau-Garriga i Carles Delclaux, així com obres pictòriques i gràfiques d'artistes vinculats a l'Escola.

El tapís museïtzat

Sant Cugat va apostar ja fa uns anys per crear un espai museístic exclusiu del tapís, el Museu del Tapís Contemporani. Ubicat a la mateixa Casa Aymat on va néixer l'Escola Catalana del Tapís, va romandre obert des de finals de la dècada dels 2000 fins a l'any 2019, quan part de les obres van passar a formar part del Centre Grau-Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani.

Recentment, l'Ajuntament santcugatenc i l'Associació Grau-Garriga han signat un conveni per impulsar el centre, situat a l'edifici de Cal Quitèria, i fer-lo referent del tapís i l'art tèxtil contemporani, a la vegada que garanteix la preservació i difusió de l'obra de Josep Grau-Garriga. L'acord té una vigència de quatre anys, i estableix la cessió temporal d'obres del llegat de l'artista per part de la família, l'ús del seu nom en la denominació del centre i la participació de l'Associació en l'assessorament i la definició de la programació expositiva.