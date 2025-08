L’Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà el debut de Serena Sáenz al Festival de Música de Torroella de Montgrí

Les Musiciens du Louvre, sota la direcció de Marc Minkowski, van inaugurar el primer diumenge del mes d'agost el Festival de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Fins al 22 d'agost, s'han programat un total de 17 concerts, el 40% dels quals seran de música antiga, i el 25% de cant.

En la programació, destaquen artistes com la catalana Serena Sáenz. La soprano farà el seu debut en el festival el 14 d’agost, acompanyada de l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d’Óliver Díaz. El repertori inclou obres de Mozart, Offenbach, Donizetti, Granados, Gounod, Braunfels i Verdi connectades entre elles.

Entre les propostes també hi haurà noms com la Camerata Salzburg amb la violinista Janine Jansen, Marco Mezquida Trio o Niño del Elche, entre altres. La directora del festival, Montse Saura, remarca que la 45a edició de la mostra vol convidar a repensar la relació amb el temps a través de la música. "El temps és una matèria viva que es desplega quan escoltem música plegats, redimir el temps no vol dir aturar-ho", va exposar.