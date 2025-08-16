Descobrint i gaudint amb Benet Casablancas

El reconegut compositor sabadellenc Benet Casablancas viu un moment d’intensa activitat creativa. “Tinc l’agenda ocupada fins al 2028, plena de projectes”, explica. Recentment ha presentat propostes molt diverses arreu del món, demostrant una versatilitat i una excel·lència, paraula molt present en el seu vocabulari, que el defineixen.
Molt més que un simple espectacle
“Descobrir i gaudir”. Casablancas comenta que aquest leitmotiv pot semblar senzill, però ha estat i és el seu timó vital. No només en l’àmbit professional, sinó també en el personal, a l’hora d’enriquir-se gaudint de la cultura. “La música és molt més que un simple espectacle. I trobo que en aquest país massa sovint queda reduïda a això”, remarca. Destaca que en altres disciplines culturals, com el cinema o el teatre, els aficionats cerquen noves propostes i creacions: els agrada descobrir per poder gaudir de noves experiències. En canvi, troba que “falten més ganes d’ampliar horitzons musicals a casa nostra, i de no programar sempre les mateixes obres i composicions”.
Un dels moments més significatius dels darrers mesos ha estat l’homenatge que es va retre a la Residencia de Estudiantes de Madrid al compositor austríac Friedrich Cerha, mestre de Casablancas a Viena. “Com a deixeble seu, durant l’homenatge també es va interpretar una de les meves peces”, recorda. Aquesta obra es va estrenar igualment a Àustria aquest juliol.
Aquest estiu també ha treballat amb el sabadellenc Josep Solé, organista del Vaticà. “Ell em va encarregar una obra que s’ha estrenat a Bucarest i a La Valletta”, explica. Exportant el talent sabadellenc arreu del món.
Miniatures sabadellenques
El projecte més recent i rellevant, però, ha estat Jardín de Haikus al 74è Festival Internacional de Santander, on música i poesia s’han unit a partir dels haikus musicals de Casablancas i la prosa d’Antonio Muñoz Molina. A l’escenari hi van participar també el grup Moonwinds i el clarinetista i director Joan Enric Lluna. Casablancas i Muñoz Molina van oferir un diàleg intermedi per compartir elements clau dels seus processos creatius i reflexionar sobre la influència d’altres arts en les seves obres. “Sense trencar la continuïtat, però donant al públic la possibilitat de viure la música i la poesia des d’una altra perspectiva”, assenyala el compositor.
Entre les peces interpretades, destaca Memorial Arraona. Cinco haikus para piano, amb què Casablancas ret homenatge a figures sabadellenques recentment desaparegudes: l’historiador Josep Maria Benaul i Berenguer, el ceramista Benet Ferrer, l’escriptor Josep-Ramon Bach i Núñez, l’artista Jordi Roca i Tubau, el compositor Pere Casas i el pintor abstracte Alfons Borrell i Palazón. “Eren amics meus que, malauradament, han anat marxant”, diu emocionat. El compositor celebra que l’obra fos ben rebuda, especialment pels sabadellencs presents al concert.
Casablancas explica que els haikus i les miniatures li ofereixen un espai de llibertat creativa: “Gràcies a les limitacions de temps puc ser molt més creatiu. Són obres on pots atrapar al vol les idees i la inspiració; la immediatesa és fonamental”.
Noves propostes
De cara al futur proper, destaca dos concerts amb el pianista sabadellenc David Casanova, aquest novembre al Saló Principal, i l’enregistrament d’un disc conjunt. El 2026, coincidint amb el seu setantè aniversari, es publicaran dos nous àlbums a Columna Música. A més, participarà en l’homenatge al centenari de l’organista Montserrat Torrent a l’Auditori Nacional de Madrid. “El que més m’il·lusiona és que la Montserrat també tocarà una de les meves peces durant l’homenatge”, confessa.
Per què gaudir dels clàssics
El compositor reivindica la importància de les humanitats en la formació: “Són totalment necessàries; permeten apreciar tot tipus d’arts i ens donen eines per exercir una llibertat d’elecció pròpia”. També defensa la música clàssica: “No cal disfressar-la amb focs artificials perquè sigui un èxit. Només cal programar-la bé i comptar amb bons intèrprets”. I critica la visió actual de l’èxit mesurat només en xifres: “Òbviament, anirà més gent a un concert d’una estrella del pop que a un de música clàssica, però cal entendre que entre allò minoritari i allò massiu hi ha una escala que és l’educació. Descobrir per gaudir”.
Tal com deia l'escriptor italià Italo Calvino, un dels referents de Casablancas, “un clàssic mai no acaba de dir tot el que ens pot dir”. Amb ell passa el mateix: amb un flux creatiu inesgotable i moltes passes per davant, s’ha convertit en una de les figures més singulars i atemporals de Sabadell, contemporani de tothom i de ningú alhora.