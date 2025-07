La cronologia del Teatre del Sol, al detall

El Teatre del Sol ha passat per moments molt remarcables al llarg de la seva història. Des de la seva obertura fins al seu tancament, ara fa quatre anys, hi han passat centenars d'actors i actrius, i una immensa cartellera que va omplir setmana rere setmana la platea durant més de 30 anys. Ara, després de tants anys, se li donarà un altre ús i passarà a ser una residència per a gent gran que comptarà amb 80 places.

1928: Construcció. La Cooperativa la Sabadellenca es va construir el 1928, obra de l’arquitecte Santiago Casulleras, el mateix de l’Artèxtil, per exemple. Inicialment, la porta principal estava prevista al carrer de les Planes. Va tenir seccions de producció de llana, fusteria, teixits de cotó, rajoleria, forn de pa, botiga d’aliments i un cafè-biblioteca al primer pis.

1960: La cooperativa es va inaugurar el 15 de desembre de 1929 i va funcionar fins al final de la dècada dels anys 60, principis dels 70.

1988: Inauguració del Teatre del Sol. La nit del 14 d’octubre de 1988 es va inaugurar el Teatre del Sol a l’edifici de la Cooperativa la Sabadellenca. Com recorda la memòria final de l’entitat teatral, era un “nucli teatral d’afeccionats però amb estructura, amb organització i amb funcionament de professionals”.

2000: Estrenes destacades. El desembre de 2020 es va estrenar per primera vegada al país el musical Working. El març de 2003 es va estrenar en primícia a Catalunya i Espanya FAMA - El Musical, un èxit després a Barcelona i Madrid.

2019: 30è aniversari. El Teatre del Sol va celebrar 30 anys amb les funcions de Joseph i l’increïble abric en technicolor, de Tim Rice i Andrew Lloyd Webber i Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán.

Maig de 2021: Tancament sobtat. Dissabte 22 de maig, la Policia Municipal va inspeccionar i clausurar l’edifici a causa de les deficiències estructurals detectades.

Juliol de 2021: Adeu definitiu. Després d’avaluar la situació i d’haver dut a terme obres de rehabilitació durant dos mesos, l’Associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol va decidir plegar definitivament a finals de juliol.

Setembre de 2022: La Sabadell Teatre Associació (STA) va premiar la tasca teatral del Teatre del Sol en la seva gala anual el 29 de setembre de 2022. Va recollir el premi Josep Garrido, acompanyat de diversos membres de l’agrupació teatral

2024: Mor el president del Teatre del Sol, Josep Garrido, als 82 anys, el mes de gener.