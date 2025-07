El sud espera l’inici de la construcció de la primera residència pública

El govern de la Generalitat i el grup parlamentari d’En Comú Podem van arribar a un acord el passat mes de juny per iniciar les obres de construcció de la residència del sud de Sabadell aquest mes de juliol, de manera que les obres acabarien a finals de 2026. Ara, Drets Socials manté la previsió d’iniciar les obres aquest estiu, però deixa pendent de concretar la data exacta d’inici.

L’equipament està inclòs en el paquet de 400 milions d’euros pactats entre les dues parts en un tercer suplement de crèdit, instrument que permet al govern de Salvador Illa dur a terme inversions sense aprovar pressupostos.

La residència es construirà a un solar del carrer de Diego Almagro, a Campoamor, i la Generalitat ja té la llicència d’obres per començar-ne les obres. La Junta de Govern Local li va concedir el passat 25 de gener. El pressupost de construcció es preveu que superi 11 milions d’euros (en part finançats per fons europeus Next Generation) molt més, per exemple, que l’obra més cara d’aquest mandat com és el pavelló dels Merinals, que va costar gairebé 7,4 milions d’euros. Des del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) no es fa una inversió tan important a la ciutat.

Aquesta nova instal·lació oferirà els serveis de residència i centre de dia. Comptarà amb 80 places residencials i 20 de centre de dia, i serà la primera de Sabadell en què totes les places seran públiques. Actualment, n’hi ha a Sabadell Gent Gran, però també en té de privades, així com altres residències en puguin tenir de concertades.

A la residència del sud cada unitat de convivència disposarà d’espais independents per garantir el dret a la privacitat i intimitat i tindran, així mateix, espais comuns (cuina-office, menjador, sala d’estar i sortida a espais exteriors), que promoguin la interacció social, facilitin les trobades i la comunicació entre els usuaris i fomentin la vida autònoma amb tasques quotidianes com cuinar, posar la rentadora o planxar, entre altres.

Llarga reivindicació

Han hagut de passat més de 20 anys perquè Sabadell pugui esperar que, ara sí, en principi, es construeixi una residència pública per a gent gran. El 2022, el govern català en va anunciar l’inici de la construcció per a l’any següent i que hauria d’estar oberta des d’aquest any, però en aquests moments la residència no ha passat dels despatxos al terreny i continua sense ser una realitat al servei dels sabadellencs.

L’Ajuntament de Sabadell preveu que la residència estigui gestionada de manera pública per un equip que compti amb el Parc Taulí. El portaveu del Govern, Eloi Cortés, va explicar fa uns mesos que “creiem que cal treballar per una major integració social i sanitària, per proporcionar la millor atenció. I comptem amb un marc incomparable a Sabadell, amb l’experiència municipal i l’existència del Parc Taulí”. El consorci sanitari és una institució pública que ofereix serveis d’assistència sense ànim de lucre amb gestió empresarial, i està format per diversos centres, com ara l’Hospital Taulí, UDIAT, Albada, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, Serveis d’Atenció Primària, Centre de Salut Mental del Taulí i Atenció a la Dependència.