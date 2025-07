El CNS Tennis Taula triomfa al Campionat d'Espanya de categories

Per segona vegada en la història de la secció de tennis taula del CN Sabadell, l'entitat es va proclamar campiona d'Espanya en categories inferiors. Curiosament, en les dues ocasions els protagonistes van ser els mateixos: Luca Khidasheli i Joan Barberà, palistes formats al Club i que han desenvolupat tota la seva trajectòria a Can Llong. El sabadellenc i el terrassenc van pujar al graó més alt del podi en la competició estatal juvenil celebrada a La Nucía. I ho van fer després de salvar fins a tres pilotes de partit i amb una remuntada èpica.

En els dobles, el duel decisiu de la final, perdien per 2 jocs a 0 i, en el tercer, un 10-7 deixava el títol pràcticament resolt. Lluny de la realitat, Khidasheli i Barberà van treure el caràcter per salvar una primera situació límit i acabar remuntant per imposar-se finalment per 3-2 davant del Rivas. Una victòria d'entitat que va servir per a aconseguir el títol i refermar l'aposta del Club per la secció. A més, convertint-se en una oda al gran obrador dels sabadellencs i un èxit de base amb dos palistes que han viscut i crescut amb el tennis taula del Natació Sabadell.

Pel que fa a la resta de participants, també van pujar al podi per equips benjamí femení, Karen Yang i Lia Sitjà, que van ser subcampiones, i, en el sub-21, Khidasheli i Héctor Saavedra es van penjar el bronze. Els equips infantil, aleví i cadet masculí van caure als vuitens, mentre que l'aleví femení es va acomiadar als quarts de final. A més dels èxits col·lectius, també es van assolir diverses medalles en individual i dobles. Karen Yang va ser subcampiona individual i també va pujar al podi en els dobles de benjamins. Luca Khidasheli va ser campió en dobles i plata en els dobles mixtos juvenil, Héctor Saavedra va ser plata als dobles sub-21 i, en el campionat estatal de persones amb discapacitat intel·lectual, Jordi Dinarés va ser bronze en individual i dobles.

Adeu a Casadevall i Saavedra al primer equip

D'altra banda, el Club es prepara per una temporada de canvis en l'absolut de Divisió d'Honor. Després de fregar l'ascens a la màxima categoria, disputant les fases per segona temporada consecutiva, l'entitat s'ha acomiadat de dues peces clau: Xavi Casadevall i Héctor Saavedra, que no continuaran al Natació la pròxima temporada.