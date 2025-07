Natasa Rybanska, segona incorporació internacional de l'Astralpool CN Sabadell

Un dia després de l'anunci d'Athina Giannopoulou, l'Astralpool ja es troba en el tram final per confirmar la plantilla per a la pròxima temporada. El segon reforç internacional per a les de David Palma és Natasa Rybanska, nascuda a Eslovàquia l'abril de l'any 2000, però internacional amb la selecció hongaresa. Rybanska, olímpica a Tòquio 2020 i París 2024, suma més de mitja desena de medalles internacionals amb el combinat magiar, que l'ha convocat pel Mundial que arrenca aquest divendres a Singapur. Arriba procedent de l'Alimos grec, amb què es va enfrontar al CN Sabadell aquesta temporada als quarts de final de la Champions anotant quatre gols en l'eliminatòria. A l'anada el triomf va ser sabadellenc per un contundent 19-6, mentre que a la tornada el conjunt hel·lènic va aconseguir imposar-se per 15-13 en un duel intranscendent.

"Signar amb l’Astralpool suposa complir un dels somnis de la meva vida. Des que vaig començar a jugar a waterpolo professionalment, amb 16 anys, he admirat aquest club com un dels més prestigiosos i exitosos d’Europa. La seva història, els èxits, i sobretot les jugadores increïbles que han portat aquest casquet abans que jo, sempre m’han inspirat profundament. Ara, tenir l’oportunitat de formar part d’aquest equip em sembla fins i tot impossible. Em sento afortunada. Estic profundament agraïda i vinc amb tot el cor, passió i determinació per donar-ho tot. Tinc moltes ganes de créixer com a jugadora i com a persona, i de contribuir a fer més gran el llegat d’aquest equip", ha afirmat la nova jugadora del Club en l'anunci oficial a xarxes.

Amb aquesta incorporació, el femení del Natació Sabadell es queda amb únicament una única fitxa d'estrangera disponible que, si no hi ha cap contratemps inesperat, ocuparà la jove portera Isabel Williams per completar una nòmina que ja compta amb Van de Kraats, Tara Prentice, Athina Giannopoulou i, ara, Rybanska.