L'OAR, sense opcions davant del Barça a la Supercopa Catalana

Festa gran al Boccaccio amb la visita de l'equip més llorejat del continent. El Barça s'ha imposat sense problemes a l'OAR Gràcia en la semifinal de la Supercopa Catalana (29-50). Els de Pere Ayats han donat una bona imatge, però no han tingut cap opció davant del millor equip de l'estat i un dels grans referents d'Europa. El pavelló ha presentat un gran aspecte en la jornada d'handbol d'alt nivell a la ciutat.
L'inici per als graciencs ha estat immillorable. Jaume Esteve ha obert el marcador en el primer atac, però ràpidament els blaugrana han capgirat el marcador amb Djordje Cikusa com a principal canoner. Els blanc-i-verds han estat capaços de mantenir la igualtat fins al 3-3, quan els culers, a poc a poc, s'han anat distanciant amb un ritme de joc molt alt i castigant en gairebé cada atac, malgrat que Marc Pérez ha protagonitzat diverses aturades de mèrit. Un dels grans moments de la tarda ha estat l'entrada al terreny de joc d'Aleix Gómez, que s'ha endut una sonora ovació i ha anotat en la primera pilota que ha tocat. Al descans, el marcador ha reflectit un força decantat 16-24.
A la represa, els germans Cikusa i Jonathan Carlsbogard han obert un comptador que s'ha anat fent més i més gran amb el pas dels minuts. Després d'un 1-6 de sortida en cinc minuts, el ritme golejador ha baixat i Pol Sobrepera sota pals ha fet embogir l'afició gracienca per moments amb algunes parades espectaculars. Amb el partit resolt, l'OAR ha gaudit de la festa. Fins i tot amb un gran parcial de 3-0 abans de l'equador (22-31).
A l'altra banda de la pista, els germans Cikusa o Manuel Ortega, entre altres, han continuat el seu particular espectacle golejador, corrent totes les contres i penetrant la zona quan els ha tocat atacar posicionalment. El compte s'ha anat engreixant, amb petits detalls de qualitat en els atacs graciencs, malgrat el cansament, fins al definitiu 29-50.