Un bon OAR Gràcia cau davant del BM Granollers a les semifinals de la Supercopa Catalana

La tarda d'handbol de nivell al Boccaccio ha arrencat amb bones sensacions en l'estrena de la temporada per al renovat OAR Gràcia femení. El debut de Pol Ibáñez a la banqueta, amb tot just dos entrenaments a l'esquena, ha deixat força conclusions positives davant d'un rival de la màxima categoria com el BM Granollers (28-37). Les del Vallès Oriental han decantat el duel en la segona meitat, imposant el seu ritme i classificant per a la final de la Supercopa Catalana un any més.
Des de l’inici la intensitat ha estat alta, tractant-se d'un duel de pretemporada. Paula Pérez ha obert el marcador i amb la sabadellenca Mireia Torras com a gran generadora de joc, les del Vallès Oriental han capgirat el marcador ràpidament. Ha anat empatant els avantatges visitants l’OAR, amb una gran Claudia Marrugat en la direcció, fins que un parcial de 2-0 a l’equador, amb dianes d’Emma Serna i Maria Fernández de penal, ha canviat la dinàmica del duel fins aquell moment. A l’altra banda de la pista, la portera Ainara Fernández també ha aportat el seu granet de sorra amb dues intervencions salvadores en moments crucials, inclòs un cinc metres.
Les gracienques s’han posat per davant amb el 6-5 i han anat mantenint el gol de distància durant un bon grapat de minuts malgrat els intents granollerins de tornar a manar, igualant molt de pressa cada gol local, amb Torras protagonitzant fins a cinc dianes en el primer temps. No obstant això, al límit del descans, amb el 13-12 en el marcador, un parcial d’1-5 ha començat a decantar la balança posant la màxima distància del partit al pas per vestidors (14-17).
A la represa, ha accelerat el Granollers que amb un nou parcial de 0-3 ha deixat el duel molt encarat. Maria Fernández ha anotat el primer gol sabadellenc del segon temps, però amb una forta defensa i corrent després de recuperar la bola, les visitants han anat imposant la seva llei. No li ha perdut la cara al partit en cap moment el conjunt gracienc que amb Jordina Salvador, Fernández o Magrinyà com a anotadores ha anat mantenint el pols al duel. També Maria Gil sota pals ha estat protagonista evitant una distància més gran. Finalment, el duel ha finalitzat amb el 27-36 definitiu.