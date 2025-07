Quarta incorporació al Centre d'Esports 25-26. El club ha anunciat l'arribada de Carlos García, central que ha disputat l'última temporada a Unionistas. El barceloní, de 25 anys, ha disputat enguany divuit partits a Primera Federació, amb tretze titularitats i anotant un gol en la derrota per 1-3 del conjunt salmantí davant d'Osasuna Promesas al Reina Sofía.

García es va formar, entre d'altres, al futbol base de l'Espanyol, la Damm o el Cornellà, abans de fer el salt al primer equip del conjunt del Baix Llobregat, amb una cessió al Terrassa entremig. Amb els verds va disputar quatre partits a Segona B abans de consolidar-se en la primera temporada de vida a la Primera Federació, la temporada 21-22, amb divuit titularitats. La temporada següent va emprendre la seva primera aventura lluny de casa, al Cadiz Mirandilla de Segona Federació on va compartir defensa amb Genar Fornés, amb qui coincidirà ara al Centre d'Esports, o Adrián Salguero. Amb els gaditans va arribar a debutar amb el primer equip a la màxima categoria estatal, davant de l'Almería, al Mirandilla, i, curiosament, repartint una assistència.

La seva última experiència abans de fitxar per Unionistas l'estiu passat va ser al Córdoba, plaça en què va participar en divuit partits de Primera Federació i va acabar assolint l'ascens, però sense participació en el play-off. Ara, torna a casa per continuar consolidant-se a la categoria i per acompanyar Kaiser com a centrals a l'ús en la plantilla de la Ferran Costa. L'equip s'exercitarà per primera vegada sota les ordres del tècnic de Castelldefels el pròxim dimecres dia 16 a Sant Oleguer, a partir de les 9:30 h, un cop els futbolistes hagin passat les revisions mèdiques entre dilluns i dimarts.