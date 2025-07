Més sabadellencs beuen aigua de l'aixeta. Un 29,7% de sabadellencs afirmen beure’n habitualment, un increment del 49% respecte a l’any anterior, segons l’enquesta anual de satisfacció d'Aigües Sabadell. Sabadell puntua amb un 8,2 sobre 10 el servei d’Aigües Sabadell, tot i que també hi posen deures: el gust de l’aigua (24,7%) i la pressió (22%) continuen sent els principals aspectes que els sabadellencs consideren que caldria millorar.

"La qualitat de l'aigua subministrada és excel·lent, compleix amb tots els requisits sanitaris i legals, malgrat que el gust entenem que és més subjectiu", expressa Lluís Jordan, director d'Aigües Sabadell. "Som activistes del consum de l'aigua de l'aixeta, que a més és més econòmica", destaca. Un litre d'aigua d'aixeta té un preu inferior a un cèntim (0,2 cèntims). Jordan explica que Aigües Sabadell no pot incidir en el gust de l'aigua –la majoria prové d'Aigües Ter Llobregat– però defensa que el gust de l'aigua ha millorat i demana "donar-li una segona oportunitat".

La puntuació mitjana global (8,2) es manté estable i alta per tercer any consecutiu, tot i que baixa lleugerament respecte al màxim històric de l’any 2024, que va ser de 8,4. Per districtes, la valoració oscil·la entre el 7,9 i el 8,5. El districte 4 és el que presenta pitjor nota, on es van produir unes obres al carrer Adriana (Can Llong) per a reparar una canonada que va patir una avaria. Pel que fa al servei, els aspectes més ben valorats són la continuïtat en el servei i manca de talls (38,3%) i la qualitat de l’atenció (10%).

L’enquesta també reflecteix un ús creixent dels canals digitals: el 80% de les persones entrevistades opta per fer tràmits a través del telèfon, un 50% opta per l'atenció presencial a la seu o a les oficines de barri i el 37%, a l'entorn digital (web o app). Tanmateix, l’atenció presencial continua sent molt valorada, especialment a l’oficina central de Sant Llorenç i a les oficines de barri. Durant el 2024, es van registrar 14.195 gestions presencials i 10.828 online, aquestes últimes amb un lleuger descens respecte a l’any anterior. La regidora de Transició Ecològica, Sílvia Garcia, ha celebrat la política de la companyia d'aigües d'arribar a diferents punts de Sabadell amb l'aposta de les oficines de barri.

Una altra línia d’actuació destacada per la companyia és la seva funció social. Aigües Sabadell posa èmfasi en les bonificacions i ajudes destinades a persones en situació de vulnerabilitat per fer front al rebut de l’aigua. La ciutadania reconeix la tasca feta en aquest àmbit i la valora amb un 8,6 sobre 10, una de les puntuacions més altes de l’enquesta.

Sabadell guanyarà aigua potable procedent de mines i pous

Les obres per a la construcció de la nova potabilitzadora permetran l’aprofitament de fins a 1 hm3 d’aigua freàtica cada any, l’equivalent al consum d’unes 6.800 famílies. La primera planta potabilitzadora de la ciutat, ubicada a la Serra d’en Camaró, tractarà les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc Catalunya i de la mina Marí Vinyals per incorporar-la amb plenes garanties sanitàries a la xarxa d’aigua potable, guanyant així un recurs propi per assegurar el subministrament d’aigua per beure. S’estima que la nova planta tractarà un cabal de 97,5 m3 cada hora.

Amb la nova planta i l’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica, s’amplien els usos d’un recurs que fins ara s’utilitzava només per al reg o el llac del Parc de Catalunya i, de l’altra, es multiplica per 10 la quantitat d’aigua freàtica recuperada, passant dels 95.000 m3 a 1 hm3 l’any.