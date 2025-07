Athina Giannopoulou, reforç de luxe per a l'Astralpool CN Sabadell

Primer reforç internacional de l'estiu confirmat a l'Astralpool CN Sabadell. A les portes de l'inici del Mundial de Singapur, l'entitat ha anunciat oficialment la incoporació d'una de les jugadores que serà present a terres asiàtiques. Es tracta d'Athina Giannopoulou, qui arriba procedent del Vouliagmeni i que estarà competint amb la selecció grega en les pròximes setmanes. L'atacant hel·lena de 23 anys, olímpica a París 2024, va ser una de les peces clau del seu equip en el títol de lliga d'enguany, acabant amb l'hegemonia de l'Olympiacos.

Curiosament, Giannopoulou va ser rival del Club a la fase de grups de la Champions d'aquesta temporada. El triomf, tant en l'anada (11-16) com en la tornada (12-11), va ser sabadellenc, però la nova jugadora de l'Astralpool va anotar quatre gols entre els dos duels. "És un honor i un plaer per mi poder fitxar per un club tan històric com el Sabadell. Estic molt emocionada, ja compto els dies per començar. Ens veiem aviat", afirmava Giannopoulou en l'anunci a xarxes del CNS.

Amb aquesta incoporació, les de David Palma obren el capítol dels fitxatges internacionals, un cop anunciades les jugadores estatals Helena Dalmases, Isa Piralkova, Paula Crespí i Daniela Moreno. En la forta reestructuració d'enguany, l'Astralpool encara tindrà dues fitxes d'estrangeres disponibles per a completar un cupo que ja ocupen Van de Kraats, Tara Prentice i la mateixa Giannopoulou. La portera internacional amb els Estats Units, Isabel Williams, podria ser la pròxima a ser anunciada oficialment.