Revolució a l'Astralpool CN Sabadell: set sortides i quatre entrades confirmades

Canvi de cicle a l'Astralpool CN Sabadell. Després de mesos de rumors, tant en les sortides com en les entrades, l'entitat ha confirmat la majoria dels moviments d'enguany. A través d'un comunicat d'agraïment a xarxes, el Club va anunciar fins a set baixes. Bea Ortiz, Rita Keszthelyi (Ferencvaros), Paula Leitón (Atlètic Barceloneta), Irene Casado (Terrassa), Sofia Giustini (Rapallo), Mati Ortiz i Laura Aarts deixen l'equip en una de les temporades més mogudes de la història de l'Astralpool. Per substituir algunes de les peces que deixen la plantilla, el Natació Sabadell ha presentat oficialment quatre incorporacions nacionals que es posaran a les ordres de David Palma: Paula Crespí, procedent del Sant Andreu; Daniela Moreno, del Barceloneta, i Isa Piralkova i Helena Dalmases, del Terrassa. "El projecte i l'aposta del Club pel waterpolo femení continua endavant, amb unes idees molt clares. Hem configurat la millor plantilla possible i l'objectiu, com sempre, és lluitar per guanyar tots els títols. Lògicament, sempre hi ha prudència, però també molta ambició, sent conscients que la competència cada vegada és més gran", explica el president Claudi Martí.

Desgranant una mica més aquestes incorporacions confirmades, la jugadora més consolidada de les que arriba és clarament Paula Crespí, puntal dels èxits del Sant Andreu i la selecció espanyola. "El Sabadell és el millor club de l'estat històricament. Ha estat un plaer lluitar per tot contra un equip així, però ara vinc amb moltes ganes de guanyar títols aquí", afirma. La jugadora de l'Hospitalet serà una peça important en la defensa sabadellenca i aportarà polivalència a l'equip. "Jo estic a la disposició del que l'entrenador decideixi", assegura.

Una altra de les jugadores amb cert recorregut que arriba al Club és Helena Dalmases, que ha fet una gran temporada a Terrassa. "Estic molt contenta de formar part del projecte. Venir a un club tan gran és molt emocionant i estic convençuda que farem una gran temporada", apunta. Dalmases, exjugadora també de Mediterrani i Echeyde, arriba a Can Llong havent aconseguit un punt de maduresa en les experiències passades. "És una passa molt gran endavant. Vinc a un equip acostumat a lluitar per tots els títols i això és una gran motivació". També des de la piscina de l'àrea olímpica arriba Isa Piralkova, una de les jugadores que ha de ser referent en el waterpolo estatal de la pròxima dècada. "Aquesta temporada he tingut més rodatge a la lliga, he agafat experiència a Europa i realment m'ha anat bé tenir un any més a Terrassa per veure'm preparada per fer aquest salt i fitxar pel Sabadell. Era el moment", afirma.

Crespí i Dalmases, durant la presentació / V. Castillo

Una altra jugadora cridada a ser peça clau del waterpolo internacional i de la selecció estatal és la Daniela Morena, que en clubs com Sant Feliu, Mediterrani o, en l'última temporada, Barceloneta, s'ha consolidat com una de les grans golejadores de la lliga. "Jo crec que la meva experiència prèvia ha estat necessària per poder afrontar ara aquest repte. M'han donat una oportunitat de donar una gran passa endavant i poder lluitar per títols, que mai ho he pogut fer abans. He fet molts gols en els últims anys, però també soc conscient que ara no tindré tanta responsabilitat dins l'equip".

"La temporada ha estat bona"

Tots aquests canvis arriben després d'una temporada amb un regust agredolç després d'aconseguir dos títols (Lliga i Supercopa d'Europa) i perdre dues finals (Copa i Champions). "Segurament per resultats es queda curta la temporada perquè sempre ens agrada aspirar a més, però amb les condicions que s'han donat durant l'any, el fet que hem competit per tot i els títols que hem perdut han estat al final, la valoració ha de ser bona", analitza David Palma. Ara, amb una plantilla renovada, l'objectiu és consolidar l'equip i tornar a lluitar per tots els trofeus. "El 2019 ja ens va passar que moltes jugadores van marxar i ens va costar una mica, però la següent temporada vam tronar a guanyar títols. Ens trobem en una situació similar perquè diverses jugadores han considerat que la seva etapa al Club havia acabat. Hem d'entendre que ara entra una nova generació".

David Palma, amb Daniela Moreno al costat, a Can Llong / V. Castillo

Precisament aquesta entrada de jugadores joves és una oportunitat de recuperar una motivació extra per aixecar títols. "L'alt rendiment genera un desgast perquè és molt exigent. En algun moment puntual pots tenir certa relaxació o manca d'ambició, que sempre ho hem intentat pal·liar amb l'entrada de jugadores noves. Enguany aquesta entrada d'aire fresc serà més radical", admet Palma. Malgrat tot, les aspiracions continuaran sent les mateixes: "estem fitxant jugadores de primera línia i que venen a guanyar títols. L'equip estarà molt compensat, hi ha talent, sí que està clar que serem millors el gener que al setembre, per exemple, però l'ambició és màxima". Una 'incorporació' extra serà el retorn de Judith Forca, que si tot va com està previst, podrà tornar a competir amb l'equip des de l'inici de la temporada. En canvi, la Maica, en l'equador del seu embaràs, no està previst que torni amb l'equip fins al 2026. Pel que fa a la resta d'incorporacions, les americanes Isabel Williams (portera) i Tara Prentice, que ja va jugar la Champions amb l'Astralpool, sembla que ocuparan dues de les fitxes disponibles i la quarta llicència d'estrangera és encara una incògnita. Nova etapa, però mateixa ambició a Can Llong.