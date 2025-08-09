El CE Sabadell empata davant de l'Atlètic Balears en el quart test de pretemporada

Empat agredolç del Centre d'Esports en el segon amistós consecutiu a la Nova Creu Alta i el quart de la preparació. Els de Ferran Costa han mostrat una versió molt competitiva en el primer temps, quan s'han avançat a través d'Agustín Coscia i han gaudit de diverses opcions d'aconseguir un marcador més ampli. En la segona meitat, els arlequinats no han acabat d'estar còmodes en cap moment i l'Atlètic Balears, de Segona Federació, ha acabat igualant en el tram final, en el primer gol encaixat de la pretemporada.
Costa ha presentat un onze força diferent del que va empatar davant de l'Atlético Madrileño el dimecres passat. Les principals novetats han estat la presència de José Ortega a la porteria, el jove Alonso Zamora en l'eix de la defensa, Joel Priego de carriler esquerrà o Agustín Coscia com a referència, entre altres canvis en l'equip titular. D'altra banda, Arthur Bonaldo, malalt, i Sergi Segura, que encara es recupera del cop que va patir en el primer amistós, s'han quedat fora de la convocatòria.
El partit ha començat amb ritme. El primer avís ha estat dels arlequinats, en una centrada d'Astals que ha acabat a les mans de Juli Rivas. A poc a poc, el conjunt visitant ha semblat fer-se amb el domini de la possessió, amb un Centre d'Esports ben posicionat i esperant per fer mal en transicions ràpides. Precisament en una bona jugada trenada en pocs tocs, Genar ha arribat fins a línia de fons i després d'una prolongació de Miguelete, Agustín Coscia ha estrenat el seu compte golejador d'aquesta temporada per a avançar els seus al quart d'hora de joc.
El gol ha fet créixer els arlequinats que s'han començat a sentir més còmodes també amb pilota i fent mal a l'esquena de la defensa. Miguelete ha pogut fer el segon en un parell d'accions dins l'àrea i també Coscia ha vist com li anul·laven una diana per fora de joc. Després de la pausa d'hidratació el ritme ha baixat a les dues bandes del camp. Únicament Urri, amb una rematada desviada, ha tingut opcions de moure el marcador abans del descans.
El tècnic ha fet cinc canvis després del pas per vestidors: Kaiser, Pau Fernàndez, Jan Molina, Diagouraga i Javi López-Pinto. En els primers instants de la represa, Coscia ha tornat a fregar el segon amb una rematada massa creada després d'una bona recuperació de Rubén Martínez. El ritme, en el segon temps, ha caigut en picat. Els dos equips s'han repartit el domini, però sense crear perill a cap de les dues porteries. Costa ha tornat a moure la banqueta amb l'entrada de Rodrigo Escudero, Albert Tolosa, Quim Utgés i Ton Ripoll.
Després de la segona pausa d'hidratació, Quadri Liameed ha substituït Jan Molina, a qui encara se li estan controlant molt les càrregues per evitar una nova lesió. En el tram final, l'Atlètic Balears ha avisat primer en estratègia, amb un gol anul·lat per fora de joc a Juanmi Durán i, poc després, Jaume Tovar ha aprofitat una errada defensiva per igualar el duel amb una gran definició, trencant la imbatibilitat dels arlequinats en la pretemporada. En el tram final, ha donat una passa endavant el Sabadell, però ja no ha pogut desfer la igualada. El primer triomf a la Nova Creu Alta haurà d'esperar. El dimecres, una nova prova davant del Reus Reddis, de Segona Federació.